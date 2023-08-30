ВСУ захватили в плен большую группу окупантов

ВСУ захватили в плен большую группу окупантов1
- 30.08.2023, 16:21
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен по меньшей мере девять российских оккупантов (почти полвзвода).
Об этом сообщил «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео.
Оно снято из окна автомобиля, который на дороге в прифронтовой зоне объехал два пикапа, в кузовах которых можно разглядеть соответственно пять и четыре захватчика со связанными руками и обмотанными на уровне глаз головами.
По-видимому, их транспортировали с передовой.
Поповнення обмінного фонду! pic.twitter.com/neEFWHx4hY— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) August 28, 2023