«Товарищи перекупы, не стесняйтесь быть наглыми» 30.08.2023, 16:31

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Как белорусы зарабатывают в конце августа на бруснике и чернике.

Казалось бы, сезон заготовки черники, брусники, малины должен был бы закончиться, ан нет! В ягодных чатах ещё можно встретить объявления о закупке лесных и садовых ягод. Журналисты «Ганцевичского часа» выяснили, на чём и сколько ещё можно заработать.

Спрос на чернику и бруснику ещё есть

В этом году «черное золото» — черника – не оправдала свое название. Цена нынче на ягоду была невысокой. Заготовители пеняли на санкции, отсутствие рынков сбыта, поэтому поднимать цену не спешили.

Напомним, что сезон черники длится уже почти два месяца – стартовал в некоторых регионах Брестской области со 2 июля. И тогда начальная цена не порадовала сборщиков – за килограмм ягоды давали всего 1,5 рубля.

Спустя пару дней цена подросла до 2 рублей. Позже – черепашьими шагами – дошла до 3 рублей за килограмм. Самый высокий скачок цены за все время ее заготовки – до 3,3 рублей за килограмм. И то, такая стоимость продержалась считанные дни и вновь упала до 3 рублей.

Именно такую цену дают сейчас заготовители ягод за килограмм «черного золота» в Ганцевичском районе. Но желающих заработать мало.

«Черника уже почти отошла, чуть ли не по одной ягодке люди в лесу собирают. Если за день пару человек принесет по несколько килограмм – и то хорошо», – рассказала заготовитель из ягодного вайбер-чата Ольга.

Та же ситуация и по другой ягоде – бруснике. И хотя сезон ее заготовки стартовал с 12 августа, ягоды в лесу почти нет. А горбатиться за 2,5 рубля, которые сегодня дают за килограмм брусники – охочих очередь не стоит.

«Брусника уже переспела и осыпается, как горох. Надрупать её за день, это немало по лесу намотать придётся. Я хоть и знаю места, но больше 3 литров не насобираю. Но к заготовителям не понесу. Дёшево! Соберу немного и на рынок в Барановичи завезу. Там бруснику продают по 5 рублей за литр», – рассказала пенсионерка из Ганцевичаей Нина Васильевна.

Некоторые ганцевичские заготовители принимают еще и голубику лесную. Но цена и на неё не высока – 2 рубля за килограмм.

Предложение бастовать из-за малины провалилось

В ягодных чатах других регионов Брестчины – Дрогичинского и Ивановского – другая проблема. У заготовителей упала цена на закупку малины на заморозку. Если ранее за килограмм ягоды давали до 3-3,5 рублей, то теперь «красная» цена – 1,5-2 рубля.

Люди разделились на два лагеря. Одни готовы сдавать излишки ягоды и по такой цене, лишь бы урожай не пропал.

«И куда её тогда деть?» – написала одна из участниц чата «Ягодный рай Дрогичин» Наталья.

Другие же настроены более категорично и возмущены низкой ценой.

«Пускай лучше опадает, чем кто-то зарабатывать будет на мне. А вот из-за таких как вы, зарабатывают они», – ответил Наталье другой участник чата – Николай.

Ещё одна участница Татьяна написала:

«У меня стойкое ощущение, что завтра 1 руб. /кг сделают, а очереди только незначительно сократятся».

Было и такое предложения от Виктора:

«Товарищи перекупы. Завтра ставьте ценник 50 коп. Будут клиенты. Не стесняйтесь быть наглыми».

В чате предложили устроить перекупам забастовку до тех пор, пока цена не поднимется до 6 рублей за килограмм. Но предложение не поддержали. Нашлись люди, которые готовы сдавать излишки ягод по цене заготовителей. Потому что жалко своего труда и выращенного урожая.

«Варенье сварили, заморозили… Собрали остатки малины килограмм может с 10. Соседям предложили — не надо. Так что делать — не выбрасывать же? Для кого-то копейки мы заработали, но и это — деньги», — сказал один из жителей Дрогичина.

Но были и такие владельцы ягоды, которые против того, чтобы на них наживались, поэтому предлагают желающим совершенно бесплатно (!) отдать малину, с условием, что человек будет сам её собирать. А некоторые готовы отдать излишки малины – тоже бесплатно – детям.

«Больше я свою малину выбирать для перекупов не буду. Уважаемый начальник отдела образования, скажите, как правильно отдавать её в ваши детские сады, бесплатно», – написал участник чата Геннадий.

Малину, которую закупают для продажи на рынках РФ, принимают ненамного дороже – от 2,5 до 3,5 рублей за килограмм. Сортовую крупную и отборную — 5-6 рублей за кило.

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