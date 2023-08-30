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В МИД Украины жестко поставили на место друга Путина

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  • 30.08.2023, 16:42
В МИД Украины жестко поставили на место друга Путина
Виктор Орбан
фото: getty Images

Орбан получил ответ на свое скандальное заявление.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он призвал прекратить поддерживать Украину в отражении агрессии РФ, пишет «Главред».

Как иронично написал представитель МИД Олег Николенко в Facebook, украинские дипломаты уже начали волноваться из-за долгого отсутствия новых заявлений Орбана.

Он подчеркнул, что в ведомстве «начали волноваться», потому что Орбан давно не отличался призывами к прекращению поддержки Украины.

«Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло», – подчеркнул Николенко.

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