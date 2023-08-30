Александр Невзоров: ПВО России может попасть только в больного птеродактиля 2 30.08.2023, 16:55

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РФ беззащитна перед резвыми дронами ВСУ.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал одну из крупнейших атак на территорию России с начала войны в Украине:

- По сути - Россия абсолютно беззащитна.

Ей нечем прикрывать аэродромы, заводики, воинские части. Не говоря уже о гражданских или псевдогражданских объектах.

Имеющихся средств ПВО ей хватит лишь для прикрытия одной тысячной того, что может быть атаковано дронами Украины.

Даже псковский полувоенный аэродром, имеющий условный стратегический статус был защищен только древними зенитками ЗУ-23-2 ( 60-х годов).

Это редкостно бессмысленная штуковина. Да, она отлично обеспечивает глухоту своей обслуги, но попасть из нее можно только в больного птеродактиля.

Этой ночью, «защищая» псковский аэродром - по беспилотникам палили из пистолетов и автоматов.

Результат известен - четыре самолета расфигачено в хлам, восстановлению не подлежат.

Примерно такая же картинка была везде, где этой ночью резвились дроны ВСУ.

«Шилки» и «Тунгуски», которые прикрывают аэродромы глубинки - тоже древний хлам, клинящий и мгновенно перегревающийся.

Ночной рейд беспилотников продемонстрировал абсолютную беззащитность всех объектов внутренней России. Налаживать их производство, доводить их до нужных десятков тысяч - абсолютно нереально.

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