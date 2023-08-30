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Роскошный Rolls-Royce 1920-х превратили в нестандартный электромобиль

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  • 30.08.2023, 17:04
Роскошный Rolls-Royce 1920-х превратили в нестандартный электромобиль

Электрокар способен проехать до 241 километра на одном заряде.

Компания Electrogenic представила электрическую версию легендарного Rolls-Royce Phantom II 1929 года. По их словам, это было самое сложное преобразование модели с ДВС в электромобиль. Об этом сообщили на сайте Electrek (перевод - «Фокус»).

Мастера из Electrogenic давно занимаются переоборудованием классических авто в электромобили. Среди их творений — Jaguar E-Type, а также Land Rover Defender и Series I.

Этот электрический Rolls-Royce Phantom II создан в единственном экземпляре для частного коллекционера. Внешний вид авто остался нетронутым.

С 1920 по 1935 год было собрано всего 1681 экземпляр Rolls-Royce Phantom II. Теперь один из них оснащен электрической силовой установкой.

Автомобиль оснащен электромотором мощностью 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 93 кВт⋅час. Запас хода составляет до 241 км на одном заряде.

Внутри можно заметить всего несколько изменений. Стандартные приборы заменили, чтобы они показывали уровень заряда аккумулятора, уровень мощности и температуру зарядного устройства.

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