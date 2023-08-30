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Подоляк: Война переходит на территорию России и это не остановить

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  • 30.08.2023, 17:37
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Подоляк: Война переходит на территорию России и это не остановить
МИХАИЛ ПОДОЛЯК

Советник главы Офиса Зеленского — об ударах по Пскову.

Удары по Пскову Российской Федерации этой ночью говорят о том, что война все больше перемещается на территорию страны-террориста. В частности, этот процесс необратим. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Выводы Подоляка:

- война перемещается на территорию России и это невозможно остановить. Процесс является следствием утраченной фронтовой составляющей врагом, который уже давно воюет только числом и только в обороне. В частности речь идет и об отсутствии реальных систем управления силами в регионах, в том числе и ПВО;

- призывы не наносить удары по территории России выглядят странно. В то же время Украина придерживается обязательства не использовать оружие союзников для вышеупомянутых целей. Удары наносятся исключительно в рамках принципов оборонительной войны;

- российский диктатор Владимир Путин является непригодным для переговоров субъектом. Демонстративная ликвидация главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина подтверждает то, что глава Кремля не придерживается договоренностей и нацелен исключительно на эскалацию.

«Итак, пока Путин остается президентом, война будет продолжаться. Затягивая Россию все глубже и глубже в пучину хаоса», - добавил Подоляк.

Напомним, что этой ночью, 30 августа, в России заявили о самой большой атаке дронов. Под ударами беспилотников оказались шесть областей, в том числе Псковская.

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