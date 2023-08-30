Украинский ударный квадрокоптер STING запускают в серийное производство 30.08.2023, 17:54

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На что он способен?

Ударный квадрокоптер STING украинского производства прошел тестирование на поле боя. Следующим этапом станет его серийное производство. Об этом сообщил один из инициаторов проекта по созданию украинских БПЛА, украинский предприниматель и волонтер Юрий Голик.

По его словам, квадрокоптер уже собирают небольшими партиями и отправляют в подразделения военнослужащих, принимавших непосредственное участие в разработке этого беспилотника.

- В борьбе с оккупантами ударных дронов и коптеров-разведчиков никогда не будет достаточно. Поэтому я убежден, что наш украинский продукт, который к тому же дешевле китайских аналогов, пригодится военным в их сложной работе по ликвидации оккупантов, – подчеркнул Юрий Голик.

Украинский STING может штурмовать позиции врага на скорости до 80 километров в час и нести боеприпас весом до 3 килограммов. С боевой нагрузкой ударный коптер может находиться в воздухе до 40 минут. Он имеет радиус полета более 10 километров и производится полностью за средства инициаторов проекта.

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