Похороны Пригожина «засекретили» по приказу из Кремля 30.08.2023, 18:20

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Решение о том, как организовать похороны Евгения Пригожина, погибшего на прошлой неделе в авиакатастрофе близ Твери, принималось в администрации президента России совместно со спецслужбами, рассказали The Moscow Times два действующих российских чиновника.

«Задача была поставлена так, чтобы при опускании в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было никаких массовых собраний граждан, наемников и сочувствующих, а также никаких трансляций и фотографий в соцсетях от въезда на территорию кладбища», — рассказал один из собеседников.

Вопрос формата похорон был предметом нескольких совещаний с участием высокопоставленных чиновников из Кремля и офицеров ФСБ. В выработке решения участвовал в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который курирует внутреннюю политику.

«Пригожин со своим запросом на справедливость, резкими и часто правдивыми заявлениями вызвал эмоцию у россиян и стал для них не формальным Героем России, а „народным героем“. А нам нужны герои, ходившие на Москву? Нет», — объяснил логику поведения властей чиновник правительства.

По словам другого чиновника, руководство страны «не смогло простить» главу ЧВК «Вагнер». «Тут даже не вопрос предательства, а вопрос унижения», — сказал он.

В результате был принят план, по которому похороны Пригожина должны пройти с минимальным резонансом в обществе. Спецслужбам поставили задачу создать «дымовую завесу», чтобы СМИ и люди не узнали о реальном месте захоронения. В день похорон в СМИ и соцсетях появились сообщения о подготовке церемонии на нескольких кладбищах Санкт-Петербурга и даже в Подмосковье. И лишь после того, как прощание завершилось, истинное место раскрыла пресс-служба Пригожина — Пороховское кладбище в Петербурге.

«Решили, что на фиг не надо его опять раскручивать и что не надо никаких столпотворений. Нафига им такие мученики? Зачем выдумывать себе проблему?» — сказал The Moscow Times бизнесмен, лично знакомый с главой ЧВК «Вагнер».

Государство дистанцировалось от похорон Пригожина, хотя он при жизни получил из рук президента награду Героя России, которая подразумевает пышный похоронный церемониал — гимн, флаг и почетный караул. «То, как развивались события после крушения самолета и гибели Пригожина, может косвенно подтверждать существующую версию об обстоятельствах смерти Пригожина (понятно, какую) и свидетельствует о некотором облегчении для правительства», — отмечает политолог Татьяна Становая.

Это также позволяет предположить, что ЧВК «Вагнер» не будет «национализирован» или поглощен, а пройдет процесс фрагментации и нейтрализации, полагает она.

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