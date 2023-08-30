Украинский FPV-дрон атаковал российский «Камаз» на Харьковском направлении
- 30.08.2023, 18:23
Видеофакт.
Воины пограничного подразделения «Стальная граница» из «Гвардии наступления» из дрона-камикадзе уничтожили российский «Камаз».
Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.
«При проведении разведывательных действий на Харьковском направлении бойцы пограничного подразделения обнаружили вражеский грузовик, который направлялся к позициям оккупантов. Оператор FPV-дрона ювелирно доставил в кузов камаза взрывной подарок», - добавили в ГНСУ.