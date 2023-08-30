Украинский FPV-дрон атаковал российский «Камаз» на Харьковском направлении 30.08.2023, 18:23

Видеофакт.

Воины пограничного подразделения «Стальная граница» из «Гвардии наступления» из дрона-камикадзе уничтожили российский «Камаз».

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

«При проведении разведывательных действий на Харьковском направлении бойцы пограничного подразделения обнаружили вражеский грузовик, который направлялся к позициям оккупантов. Оператор FPV-дрона ювелирно доставил в кузов камаза взрывной подарок», - добавили в ГНСУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».