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Украинский FPV-дрон атаковал российский «Камаз» на Харьковском направлении

  • 30.08.2023, 18:23
Украинский FPV-дрон атаковал российский «Камаз» на Харьковском направлении

Видеофакт.

Воины пограничного подразделения «Стальная граница» из «Гвардии наступления» из дрона-камикадзе уничтожили российский «Камаз».

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

«При проведении разведывательных действий на Харьковском направлении бойцы пограничного подразделения обнаружили вражеский грузовик, который направлялся к позициям оккупантов. Оператор FPV-дрона ювелирно доставил в кузов камаза взрывной подарок», - добавили в ГНСУ.

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