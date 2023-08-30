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Белорус стал главным тренером украинского футбольного клуба из Черкасс

  • 30.08.2023, 18:26
Белорус стал главным тренером украинского футбольного клуба из Черкасс
Олег Дулуб

Олег Дулуб возглавил ЛНЗ.

Белорус Олег Дулуб стал главным тренером украинского футбольного клуба из Черкасс — ЛНЗ. Официальное сообщение уже появилось на его сайте.

Ранее в Украине специалист работал с «Карпатами», «Черноморцем» и «Львовом».

Дулубу 57 лет. Он — известный белорусский тренер. На родине работал с такими командами, как «Крумкачы», БАТЭ.

Олег Дулуб в 2020-м осудил насилие силовиков в Беларуси и подписал письмо за честные выборы. В последние годы он живет в Украине, осуждает российскую агрессию и действия режима Александра Лукашенко.

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