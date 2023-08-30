В Гродно задержали подполковника управления судмедэкспертизы 4 30.08.2023, 18:50

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Юлия Колос

Юлию Колос обвиняют в оскорблении представителя власти.

В Гродно задержали 50-летнюю местную жительницу, подполковника юстиции Юлию Колос, сообщил правозащитный центр «Вясна». Женщина возглавляла отдел криминалистических учетов управления Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Колос была задержана 11 августа 2023 года по уголовному делу об оскорблении представителя власти (ст. 369 УК). Она была признана политзаключенной 29 августа.

Правозащитникам известно, что у гродненчанки двое сыновей, один из них несовершеннолетний. Женщина более 25 лет работала в сфере криминалистики.

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