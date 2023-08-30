C начала года Украина совершила более 190 атак дронами по РФ и Крыму 1 30.08.2023, 18:58

Во время подсчета учитывали сообщения только в российских СМИ.

С начала этого года по территории России и оккупированного Крыма было совершено более 190 атак с помощью беспилотников, сообщает The Guardian.

Отмечается, что анализ провели BBC Verify. Во время подсчета учитывали сообщения в российских СМИ.

Также отмечается, что последние удары, которые были направлены по меньшей мере на шесть российских регионов, являются самыми массовыми в 2023 году.

30 августа в Сети появились новые спутниковые снимки с баржами в районе незаконно построенного российскими оккупантами Крымского моста, с помощью которых конструкцию, вероятно, хотят защитить от украинских морских дронов.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.

Однако в Кремле заявили, что Путин знает о наймасованной атаке беспилотников на территорию России, в том числе и на аэродром в Псковской области.

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