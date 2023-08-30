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На выезд из Беларуси в Польшу стояло уже 30 автобусов

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  • 30.08.2023, 19:04
  • 1,534
На выезд из Беларуси в Польшу стояло уже 30 автобусов

Люди готовятся ждать сутки.

На 16.00 среды, 30 августа, своей очереди на выезд из Беларуси в Польшу через пункт пропуска «Брест» ждали 30 автобусов. Информация об этом появилась на сайте Госпогранкомитета. «Зеркало» узнало, в чем дело.

Такая цифра удивила и участников чата «Граница Польша». Так, одна из них уточнила, действительно ли на выезде из страны скопилось столько автобусов. Несколько человек подтвердили, что очереди действительно большие, а кто-то добавил: «По виду их, [автобусов] кажется, больше».

«Получается, закладывать сутки на автобусе на границу?» — расстроено отреагировала еще одна участница чата. При этом вчера, 29 августа, время ожидания было меньше: как писали в сообщениях, на автобусе границу проходили примерно за 15 часов.

Судя по архиву очередей на сайте Госпогранкомитета, подобное количество автобусов на границе в будний день — редкость. Так, в среду, 3 августа, их скапливалось не больше семи, 9 августа максимальным количеством было пять автобусов, 16 августа — восемь. А вот неделю назад, 23 августа, очередь составляла уже 27 автобусов.

С вопросом о том, в чем причина такой большой очереди на выезд, наша журналистка позвонила на горячую линию Госпогранкомитета как обычная гражданка.

— Ну, это поляки, — ответил сотрудник. — Они по-разному работают. Могут нормально забирать транспорт, а могут очень мало. Это все из-за них. Это все уже давно продолжается.

— Просто мне кажется, раньше такого не было, чтобы прямо 30 автобусов…

— С автобусами вроде раньше такого не было. Может быть, увеличились просто рейсы, и из-за этого их 30. Раньше меньше было, а теперь добавили. Вы если куда-то летите, то конечно, лучше раньше ехать и, допустим, где-то в гостинице подождать, чем пропустить рейс. Но вот сколько вам закладывать времени [на прохождение границы], я не знаю.

Напомним, на границе с Польшей сейчас работают только два пункта пропуска: «Козловичи» (для грузового транспорта) и «Брест» (для пассажирских автомобилей и автобусов).

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