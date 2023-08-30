Шойгу потребовал круглосуточно производить ПВО после крупнейшего налета украинских дронов 7 30.08.2023, 19:40

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Сергей Шойгу

Небо РФ оказалось не готовым к атакам Украины.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил перевести на круглосуточный режим работы предприятия концерна «Алмаз-Антей», крупнейшего в России производителя систем ПВО.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в среду Шойгу посетил один из заводов концерна в Тульской области и «проверил ход выполнения государственного оборонного заказа».

Генеральный директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков доложил Шойгу, что «потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы», а после увеличения рабочих смен «повысились» качество и скорость производства.

Шойгу, как сообщила пресс-служба Минобороны, показали цеха, где выпускаются радиолокационные системы, после чего министр провел совещание с участием руководства предприятия и высокопоставленных военных.

Шойгу поставил задачу нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, а также потребовал организовать «круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7», говорится в релизе Минобороны.

«Алмаз-Антей» объединяет предприятия, выпускающие вооружения для ПВО и ПРО (противоракетной обороны). Например, концерн является разработчиком комплексов «Бук», С-300 «Фаворит», С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». Радиолокационные системы также используются в ПВО, в том числе для обнаружения беспилотников.

Требование Шойгу прозвучало на следующий день после крупнейшего налета украинских дронов на территорию России. Накануне беспилотники атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Московскую области и ударили по аэродрому двойного назначение в Пскове, уничтожив как минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Ранее Шойгу также выезжал на инспекцию одного из предприятий «Алмаз-Антея» после масштабного рейда дронов на Москву, в ходе которого едва не пострадала резиденция президента «Ново-Огарево». Тогда министр обороны проверял цеха по производству зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО, глава «Алмаз-Антея» заверял, что концерн «существенно увеличил производство в рамках гособоронзаказа» и «сдает продукцию с опережением графика».

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