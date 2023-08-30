В Беларуси сократят лимиты на ввоз товаров из-за границы и на посылки 3 30.08.2023, 19:34

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Сколько нужно заплатить, если превысить этот потолок.

С 1 октября в Беларуси снизят беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за границы наземным транспортом и зарубежные посылки. Нынешние нормы появились в апреле 2022-го на уровне стран ЕАЭС, а позже их дважды продлевали. «Зеркало» посмотрело, сколько нужно заплатить, если превысить эти беспошлинные лимиты.

Как изменятся лимиты на ввоз товаров и сколько надо заплатить за их превышение

Беспошлинный потолок по лимитам на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы сейчас составляют 1000 евро и 31 килограмма. С октября их хотят урезать до 500 евро и 25 килограмм.

Если превысить лимиты, то нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения. Что касается провоза сигарет, то, как и сейчас, так и в апреле, лимит — 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака (или эти товары в ассортименте общим весом не более 250 грамм на одного совершеннолетнего). Ограничения по алкоголю — 3 литра на одного совершеннолетнего.

К примеру, если попытаться ввести новую стиральную машину LG стоимостью 1120 евро и весом 65,15 кг, то за превышение лимитов придется заплатить 482,1 рубля. Таможенную пошлину могут взять как с превышения веса, так и стоимости. Но в любом случае возьмут ту сумму, которая больше. В конкретно этом случае засчитают превышение по весу. Чтобы рассчитать платеж, берут превышающий вес (в данном случае это 34,15 кг) и умножают на 4 евро (по курсу 3,4561 рубля на 30 августа), получается 472,1 рубля. К этой сумме нужно добавить таможенный сбор в 10 рублей.

После урезания беспошлинных лимитов эта сумма вырастет.

Какие лимиты на посылки и сколько надо заплатить за их превышение

Беспошлинные лимиты на посылки из-за границы сейчас — 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль. С октября их сократят до 200 евро и 31 килограмма за одно отправление.

За превышение лимитов нужно заплатить 15% от стоимости, но не меньше 2 евро за 1 кг веса. Сбор берут с превышения, а не со всей стоимости.

Если заказать посылку стоимость 1200 евро и весом 5 кг, то нужно будет заплатить таможенные пошлины и налоги в общей сложности на 103,68 рубля.

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