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В Беларусь прибыли российские «Искандер-М», способные нести ядерный заряд

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  • 30.08.2023, 19:43
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В Беларусь прибыли российские «Искандер-М», способные нести ядерный заряд

Речь идет минимум о трех батареях.

Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поступил на вооружение белорусской армии, сообщили в Минобороны. Судя по опубликованным кадрам, речь идет минимум о трех батареях «Искандеров».

Телеканалу «ВоенТВ» о прибытии «Искандеров» рассказал подполковник в балаклаве с отсутствующим именем на форме. Подписан мужчина был, как «заместитель командира бригады».

«На территорию Республики Беларусь прибыл очередной и не последний воинский эшелон с лучшим в своем классе образцом вооружения — оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», — сказал подполковник.

Он добавил, что особенность комплекса — использование ракет в том числе с применением «специальной боевой части» (ядерной боеголовкой мощностью в несколько десятков килотонн. — Прим. ред.).

Офицер дополнил, что личный состав соединения прошел в России полный курс обучения «по применению специальной боевой части».

К полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение «Искандера» белорусские военные приступили в феврале 2023 года, отметили в Минобороны.

Напомним, в октябре прошлого года российский МИД заявил о передаче Беларуси для постановки на боевое дежурство ракетных комплексов «Искандер-М», способных использовать ядерные ракеты. На тот момент шла речь об оснащении их обычными, неядерными ракетами.

Однако в конце марта 2023 года президент России Владимир Путин объявил о том, что на территории Беларуси будет размещено российское ядерное оружие.

Лукашенко говорил, что тактическое ядерное оружие разместят в Беларуси к концу года. Путин же рассчитывал справиться «до конца лета».

В апреле Минобороны сообщало, что белорусские расчеты «Искандер-М» завершили подготовку в России.

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