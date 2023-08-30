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Швейцария закроет лазейки для отмывания российских денег

  • 30.08.2023, 20:13
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Швейцария закроет лазейки для отмывания российских денег

Правительство Швейцарии представило план радикальных мер.

Правительство Швейцарии представило план радикальных мер по борьбе со схемами сокрытия источников средств, попадающих в финансовую систему страны. Хотя он направлен на борьбу с отмыванием денег в целом, тема противодействия россиянам, в том числе пытающимся обходить санкции, занимает важное место при обсуждении ужесточения финансового режима, пишут Bloomberg и Financial Times.

Основные положения законопроекта (которому еще предстоит общественное обсуждение) следующие:

все зарегистрированные компании, трасты и прочие юрлица должны раскрыть своих бенефициарных владельцев. Информация о них будет собираться в специальном реестре;

требования по борьбе с отмыванием денег будут предъявляться и к юристам, консультантам, бухгалтерам и другим провайдерам услуг. Они должны будут проверять клиентов, хранить информацию о результатах проверок, сообщать властям о подозрительных случаях;

вводятся меры, призванные предотвратить нарушение и обход санкционных ограничений;

порог для оплаты наличными сделок с драгоценными металлами снижен со 100 000 франков до 15 000 франков (со $114 000 до $17 100).

Швейцария остается единственной страной в Европе, не имеющей реестра бенефициарных владельцев. Критики утверждают, что это позволяет олигархам и преступникам со всего мира прятать деньги в стране, пользуясь услугами ее юристов и консультантов.

«Хорошо отлаженная система борьбы с финансовыми преступлениями необходима для обеспечения репутации и долгосрочного успеха международно значимого, безопасного и дальновидного финансового центра, – заявила министр финансов Карин Келлер-Зуттер. – Отмывание денег наносит ущерб экономике и подрывает доверие к финансовой системе».

Хотя в случае с Россией Швейцария впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, критики настаивают, что реализуются они спустя рукава. В апреле послы стран «большой семерки» в совместном письме упрекнули Берн в том, что он смотрит сквозь пальцы на многочисленные лазейки в законодательстве и деятельность пользующихся ими юристов, что позволяет обходить санкции. Письмо было направлено через месяц после того, как местный суд признал виновными четырех банкиров швейцарского подразделения Газпромбанка. Они еще в 2014-2016 гг. открывали счета и позволяли проводить операции другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину, хотя он не мог быть владельцем перечислявшихся 30 млн франков ($34,2 млн). Банкиры не следовали правилам, которые обязывали их проверять происхождение средств, доказала прокуратура.

«Повышение прозрачности должно позволить следственным органам быстрее и увереннее выявлять, кто действительно стоит за юридическими структурами», – заявило в среду правительство Швейцарии. Ему нужно прилагать еще больше усилий в борьбе с отмыванием, сказал на этой неделе Bloomberg чиновник Госдепартамента США. По словам дипломата, цель заключатся в том, чтобы лишить Владимира Путина возможности переводить и прятать деньги для олигархов и приближенных.

Реестр бенефициарных владельцев следует открыть для СМИ и НКО, а также компаний, желающих проверять бизнес-партнеров, заявила Transparency International. Власти же предлагают сделать его закрытым, но дать доступ к нему регуляторам, правительству, а также аккредитованным банкам и юристам, проводящим проверку клиентов. Вести реестр будет федеральная полиция.

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