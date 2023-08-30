Украинские военные продолжают вести наступление в Запорожской области 1 30.08.2023, 20:26

1,340

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные продолжают вести наступление в Запорожской области, уничтожили вражеский пункт управления и отбили атаку россиян в районе Курдюмовки под Бахмутом.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны «Shahed-136/131».

В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

В течение суток враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Потихонового Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Мефедовка, Середина-Буда, Ворожба, Константиновка и Владимировка Сумской области и Гранов, Плетеневка, Балка, Отрадное, Лиман Второй Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Липовка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Степное, Тоненькое, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Первое, Острое, Антоновка, Елизаветовка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Ровнополь, Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботино Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Луговское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Качкаровка, Казацкое, Ольговка, Херсон, Софиевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».