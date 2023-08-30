Барселону признали лучшим городом мира для работы в путешествиях 2 30.08.2023, 20:36

Второе место в рейтинге занял Торонто.

Барселона возглавила рейтинг лучших городов для удаленной работы во время путешествий, который составила компания International Workplace Group (IWG), сообщает CNBC.

IWG сравнила 26 городов по всему миру по таким критериям, как климат, доступность жилья, уровень развития инфраструктуры, скорость интернета, цены на продукты питания, насыщенность культурной жизни и доступность гибридных рабочих мест.

«Категории были выбраны с учетом оптимальных условий для работы за границей, включая основные требования к жизни», — рассказал CNBC менеджер IWG Даррен Роджерс.

По каждому из критериев IWG оценивала города по шкале от одного до десяти баллов. Барселона набрала высокие баллы в таких категориях, как быстрый интернет, доступность жилья и продуктов питания. Самый высокий балл город получил за развитый транспорт — его IWG оценила на девять из десяти баллов.

Второе место в рейтинге занял Торонто, третье — Пекин. В топ-10 лучших городов мира для удаленной работы также вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон. Нью-Йорк набрал высочайшую оценку по уровню счастья среди своих жителей, Джакарта — по доступности жилья и развитой инфраструктуре. На десять из десяти баллов IWG оценила доступность продуктов питания в Рио-де-Жанейро. Пекин, занявший в рейтинге третье место, набрал самую высокую оценку по уровню культурной жизни, наряду с Нью-Йорком.

Для оценки климата IWG учитывала общее количество солнечных часов в году, уровень культуры считали по количеству музеев и галерей. Чтобы оценить доступность жилья, компания сравнивала среднюю арендную плату за месяц. Доступность продуктов питания IWG считала, исходя из стоимости обеда и чашки кофе.

Компания также провела опрос среди тех, кто работает в гибридном режиме, то есть имеет возможность периодически работать как удаленно, так и в офисе. Его результаты показали, что 57% респондентов в прошлом году продлевали свои путешествия, работая при этом из-за границы. «Мы убедились, что сотрудники по всему миру действительно ценят возможность продлить свой отпуск за счет рабочих каникул, а работодатели, в свою очередь, тоже получают выгоду благодаря высокововлеченным, счастливым и продуктивным командам», — отметил Даррен Роджерс.

Опрос, который IWG провела среди более 1 тыс. человек, показал, что высокоскоростной интернет для сторонников гибридной работы важнее других критериев. При этом в рейтинге городов самые высокие оценки за скорость интернета получили Сингапур (девять из десяти), Нью-Йорк (8,5 из десяти), Гонконг и Копенгаген (восемь из десяти).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».