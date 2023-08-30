Украина получила от Германии еще 10 такнов Leopard 30.08.2023, 20:52

Что еще вошло в пакет помощи.

Германия сегодня, 30 августа, отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли 10 танков Leopard 1A5.

Об этом сообщает страница правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10 боевых танков Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 беспилотных комплексов для разведки Vector;

четыре транспортера танков HX81;

более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

По данным правительства, поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности

Напомним, 24 августа Украина получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot, системы обнаружения дронов.

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