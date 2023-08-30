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На Беларусь обрушились сильные грозы, град и ветер

  • 30.08.2023, 21:14
  • 5,244
На Беларусь обрушились сильные грозы, град и ветер

Бьют молнии, валятся заборы.

В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. И судя по фото и видео из соцсетей — совсем не зря. Молнии, грозы, дождь и ветер, пишет «Зеркало».

Молния в Минске.

А вот так гнетуще было перед грозой на МКАД в районе деревни Цна. После все-таки ливанул крупнокаплевый дождь.

Потрепало столичный микрорайон Грушевка. Там повалило ограждение и разметало по местности металлопрофиль, судя по фото читателей Onliner.

Последствия непогоды в Минске 30 августа 2023 года. Фото читателей Onliner

А в Новой Боровой наблюдалась гроза без дождя. Но с живописными молниями.

Гроза в Минске, судя по данным робота, фиксирующего молнии, началась ближе к 16.00. В городе был замечен также и град.

А вот так красиво перед грозой было в Солигорском районе. Темные тучи, сильный ветер гонит пыль, на обочине работает геодезист или сотрудник ГАИ…

Напомним, 30 августа грозы в Беларуси ожидались с полудня до шести вечера, был объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, «грозовая обстановка сохранится до конца дня».

Завтра, 31 августа, в Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы и сильные дожди, днем возможен град. Днем будет +20°С по западу и до +31°С по востоку страны.

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