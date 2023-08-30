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В Минске почти бесплатно проверят авто для тех, кто недавно купил подержанный автомобиль

  • 30.08.2023, 21:50
В Минске почти бесплатно проверят авто для тех, кто недавно купил подержанный автомобиль

Но есть условия.

В Минске почти бесплатно проверят авто для тех, кто недавно купил подержанный автомобиль. Из условий: машина марки Nissan, Infiniti, Suzuki и Skoda и с момента оформления свидетельства о регистрации прошло не более 30 дней, пишет «Онлайнер».

Проверка за полрубля действует, даже если автомобиль заказан из-за границы и уже поставлен на учет. Ее проводит минский автоцентр «ДрайвМоторс». В план работ входит проверка уровня техжидкостей, анализ работы основных систем, осмотр подвески, рулевого управления и тормозов. Специалисты считают коды неисправностей, проверят толщину ЛКП и состояние аккумулятора. После чего предоставят полный отчет на бумаге.

— Многие покупатели сомневаются, что получили автомобиль без изъянов. Например, доверились продавцу или перегоняли из-за границы, а времени и возможности комплексно проверить авто не нашли. Таких обращений к нам поступает много. Мы решили помочь развеять или подтвердить сомнения владельцев, пусть даже приобретали они не у нас, — рассказывают в «ДрайвМоторс».

При этом автомобили, которые давно не меняли владельца или готовятся к продаже, проверят за полцены (63 рубля). Но тоже только трех японских и одной чешской марок.

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