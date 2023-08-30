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Военная хунта Габона выбрала лидера страны на переходный период

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  • 30.08.2023, 22:15
Военная хунта Габона выбрала лидера страны на переходный период

Им стал двоюродный брат свергнутого.

Военные, которые захватили власть в Габоне, единогласно согласились назначить бывшего главу президентской гвардии, генерала Брайса Олигуи Нгему, временным руководителем государства. Об этом они заявили в телеобращении, пишет Reuters.

Нгема, по информации медиа, является двоюродным братом свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы. В соцсетях появилось видео, как его носят на руках солдаты Республиканской гвардии Габона.

Тем временем глава ООН Антониу Гутерриш осудил попытку переворота в Габоне и внимательно следит за развитием ситуации.

«Он решительно осуждает продолжающуюся попытку государственного переворота как средство разрешения кризиса, связанного с выборами», — заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь выступает против военных переворотов. Он призывает все стороны к сдержанности, диалогу и уважению верховенства закона и прав человека.

«Он также призывает национальную армию и силы безопасности гарантировать физическую неприкосновенность президента республики и его семьи», — говорится в заявлении, с которым от имени главы выступил его пресс-секретарь.

Напомним, группа высокопоставленных военных Габона утром 30 августа по национальному телевидению заявила о своем несогласии с результатами прошедших президентских выборов, а также объявила о роспуске госинститутов и закрытии границ.

Нынешний президент страны Али Бонго Ондимба — сын второго главы государства, который умер в 2009 году. Его отец правил страной с 1967 года. Таким образом династия Ондимба правила Габоном 56 лет. Али Бонго уже призвал «поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью».

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