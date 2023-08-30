«Сразу сын относился с насмешкой, потом втянулся» 1 30.08.2023, 22:30

Белорусы за границей рассказали о нестандартных предметах, которые изучают их дети.

До нового учебного года остается совсем чуть-чуть. Кроме предметов, к которым ученики уже привыкли, в расписании некоторых школьников появится два новых факультатива. В 9−10 классах парням и девушкам предложат курс «Святыни родного края», а в 6-м — «Духовное наследие Беларуси (IX век — 1569 год)». А как в других странах? «Зеркало» спросило у белорусов, которые живут за границей, какие нетипичные предметы есть в школьном расписании у их детей.

Религия

Семья Натальи живет в Копенгагене. Ее сын-третьеклассник учится в датской государственной школе. В расписании у него есть такой предмет, как Kristendom, или христианство. Его изучают с 1-го по 9-й класс, но школа тут, уточняет мама, начинается с «нулевки», куда дети идут в 6 лет.

— Факультативов у нас нет, поэтому Kristendom находится в списке обычных уроков. На него отводится 45 минут в неделю, — вводит в курс дела Наталья. — Предмет включает четыре области компетенции: философия и этика, библейские повествования, христианство, а также нехристианские религии и другие взгляды на жизнь. Из того, что рассказывал ребенок, на занятиях с ними говорят о происхождении мира, греха, заповедях.

Урок преподает математик. Он, к слову, ведет еще и английский. Родители, для которых участие ребенка в христианском образовании неприемлемо из-за их убеждений, могут потребовать освобождение от предмета. Наталья с мужем не против Kristendom. Религию, говорит мама, здесь не навязывают, хотя, отмечает, некоторые датские активисты предлагают заменить это занятие именно на религиозное.

— Домашки в датских школах нет, а оценки дети впервые получают в 8-м классе, — рассказывает Наталья о других нюансах местной системы образования. — А еще у них есть урок а-ля наших трудов. Мальчики и девочки ходят на него вместе. Тут в целом за гендерное равноправие, поэтому работу не делят на мужскую и женскую. Все дети и шьют, и занимаются резьбой по дереву. В Копенгагене мы живем уже два года. Сын с удовольствием ходит на занятия.

О предмете религия рассказывает и Марина, ее семья живет в польском городе Лодзь. С мужем у них двое детей. Сын в прошлом году закончил 2-й класс, а дочка «зерувку», или «нулевку», которая здесь в саду. Религия была у обоих. Урок проходил два раза в неделю. По словам собеседницы, в школе религию изучают до 8-го класса включительно. Но этот предмет в стране не обязательный.

— Ученики ходят на него по заявлению родителей. Мы решили, что для вливания в новую среду и освоения языка это будет не лишним, — вспоминает Марина о том, почему они с мужем записали детей на факультатив. — Занятия ведет пани-учительница, а не ксендз или монахиня. На уроках детям в общих чертах рассказывают смысл крупных церковных праздников, которые отмечают католики в Польше. С учениками говорят о том, что хорошо, а что плохо. А еще ребята часто поют детские песенки, но не молитвенного содержания, а скорее на тему этики.

Политология и конструирование

Адрес семьи Николая — город Финспонг, что находится в 250 километрах от Стокгольма. У мужчины дочь восьмиклассница и сын второклассник. Учебный год в Швеции начинается в августе, поэтому дети уже ходят в школу.

— Из необычных предметов — в 7-м классе у дочери была политология. На уроках они знакомились с видами власти и их различиями. Дочке было достаточно интересно, особенно на фоне событий в Беларуси. Возвращаясь домой, она взахлеб рассказывала, что, оказывается, президент не может держать в своих руках всю власть, и что часть власти должна принадлежать людям, — описывает ситуацию собеседник. — Прошлой весной, когда проходили выборы в муниципалитеты, школа организовала свои мини-выборы. Во время них некоторые старшеклассники проводили предвыборную кампанию, а остальные участвовали в голосовании. Все это делается, чтобы дать детям представление о том, как организована избирательная кампания.

Сколько лет в школе изучают политологию, Николай не знает. В 8-м классе этот урок тоже есть. Занятия проводит учитель, который преподает гуманитарные науки.

— В текущем семестре этот педагог, например, ведет политологию, в следующем — историю, потом религиоведение и так далее, — объясняет Николай и выделяет еще один предмет — конструирование. — В 1−5 классах на этих занятиях детей знакомят с тем, как работают повседневные устройства и для чего они нужны. Например, холодильник, компьютер, светофор. В 6−9 классах к этому подходят более детально. В прошлом году у дочки было так: учитель рассказал, какие бывают виды катапульт и как их строили в древности. Он объяснил, как составить чертеж, после чего дети получили деревянные палочки и задание нарисовать проект (он был достаточно простой, без рамок и ГОСТов). По нему каждый строил свою мини-катапульту, а затем они соревновались, чья дальше выстрелит. Плюс оценивался дизайн, чертеж и исполнение. Детям очень нравилось.

В целом, по наблюдениям Николая, школьная программа и подход к обучению в Швеции достаточно сильно отличается от белорусского. На трудах, как и в Дании, мальчики и девочки занимаются вместе. В расписании нет отдельно физики, математики, химии, биологии. Вместо этого есть общий предмет — естественные науки, во время которого дети проходят разные темы из вышеперечисленных областей знаний. В рамках гуманитарных дисциплин ребята с 6-го класса знакомятся с социологией, политологией, историей.

— С 1-го класса ученики обязательно изучают шведский и английский, плюс один дополнительный язык по выбору. Мои взяли русский, и нам организовали данный курс, — рассказывает Николай и уточняет, чтобы учебное заведение специально наняло учителя, необходимо около пяти желающих. — А еще в школе много внимания уделяют различным физическим активностям — ориентирование на местности, спартакиады. Местные исследования показали, что это помогает ученикам разгружать мозги и лучше усваивать материал.

По словам отца, в начале учебного года детям из 1−5 класса параллельно с рабочими тетрадями выдают планшеты. В них загружены игры по разным предметам. А старшеклассникам — ноутбуки, которые дети забирают домой после уроков.

— В них учебники, тесты, видеоматериалы по любой теме. Плюс доступ к библиотеке с художественной литературой и как бонус к различным молодежный сериалам и передачам, — перечисляет Николай, отмечая, что бумажных пособий тут нет. — В конце учебного года ноутбуки дети сдают. Для родителей все это, как и школьное питание, бесплатно.

Артистическое мастерство

Семья Елены живет в департаменте Ду на востоке Франции. Ее сыну 13 лет. Нумерация классов в стране идет на убывание, поэтому с сентября ее ребенок начнет учиться в 4-м классе, в Беларуси это был бы 8-й.

— В прошлом году, когда сын после белорусской школы впервые пошел во французскую, попал в интеграционный класс. Тут занималось около 14 человек, это дети из Украины, Италии, Румынии, Мексики, Китая, — перечисляет собеседница. — Основной упор в первый год обучения шел на адаптацию ребенка и изучение французского, его было очень много.

Из необычных уроков, которые были и в этом году будут у ребят в расписании, — артистическое мастерство. На предмет отводится два часа в неделю. Пропускать нельзя, урок входит в школьную программу. По его итогам школьники готовили спектакли.

— На артистическом мастерстве дети слушали музыку, иногда пели, играли сценки. Сразу сын к этому предмету относился немного с насмешкой, но потом втянулся. Особенно ему нравилось участие в спектакле. У него был языковой барьер. Начать говорить по-французски ему было сложно. А игра на сцене, хоть и в небольших ролях, помогла раскрепоститься и подучить язык, — рассказывает Елена и описывает, как проходили занятия в том году: — На уроке присутствовали пять-шесть учителей. Они давали какую-то идею, и дети придумывали, как ее обыграть. В июне проходил большой концерт мини-спектаклей, куда приглашали родителей. Постановки для выступления дети с учителями выбирали сами, готовили для них декорации и костюмы.

В качестве факультативов, которые для этого учебного года предложили классу, где учится сын Елены, было три варианта: хоровое пение, испанский и латынь. Семья выбрала последний из языков. Этот предмет, как им подсказали, поможет в изучении французского. Урок будет проходить вне учебного расписания.

— Еще хотела бы рассказать про физкультуру. Впечатлило, что с середины апреля и до конца мая каждую пятницу у детей было ориентирование на местности. С учителем они ездили в горы, поля, леса или просто выходили в город. Ученикам выдавали карты местности с точками чекинга, где были спрятаны небольшие портативные компостеры, — описывает мама. — Дети с компасами, без телефонов должны были «пробить» все точки. Иногда работали в команде, иногда самостоятельно. Урок длился три часа. С собой нужно было брать воду, перекус и соответствующую местности одежду. А также сменную обувь, чтобы потом в общественном транспорте возвращаться в чистой.

Бизнес-образование

Сразу несколько читателей из разны стран рассказали, что у их детей есть предметы, заточенные на бизнес-образование. Например, сын Вячеслава ходит в седьмой класс частной школы в городе Умхланга, расположенного более чем в пятиста километрах от столицы ЮАР Претории. Учебный год в стране начинается в январе.

— Предмет Business study появился в программе с 7-го класса и будет до выпуска, а учатся в ЮАР 12 лет. Это обязательный урок, на который в неделю отводится два часа, — рассказывает Вячеслав. — На занятиях дети (чаще всего в небольших группах) изучают строение компаний, начиная с внутренней иерархии, заканчивая планами заводов и тем, как утроено производство. В мае у сына был итоговый проект. Для него требовалось сделать макет любого производства и дать соответствующий комментарий, что и как на этой фабрике работает. Мы сделали «фабрику» по производству печенья. Все было довольно просто: конвейер, по которому едет печенье, а также этапы, где добавляют начинки, получают готовый продукт. На изготовление проекта ушло несколько дней, сын был очень увлечен.

По словам Вячеслава, учебника по предмету нет. На занятия преподаватель распечатывает для каждого ребенка несколько листов А4. На них план, а также задания для урока и домашняя работа.

— Ребенку нравится, постоянно подходит с идеями о том, как реализовать тот или иной проект, который они обсуждают в школе, — отмечает отец.

В польских лицеях, обучение в которых совпадает с нашими 9−12 классами, есть предмет основы предпринимательства, или podstawy przedsiębiorczości. А в канадских школах — курс financial literacy, или финансовая грамотность. Его изучают в 10−11 классах, рассказывает Алексей, сын которого закончил одно из местных учебных заведений год назад. На уроках детям объясняют, как составлять бюджет, подавать налоговые декларации и базовые бухгалтерские документы.

— Это обязательный курс, занятия проходят дважды в неделю. У сына их проводил учитель математики, — отмечает собеседник.

В 11-12 классах, продолжает Алексей, нужно взять курс work trade или work experience course. В первом случае ученик ходит на занятия, чтобы получить профессию, например, парикмахера. Во втором — устраивается на работу в магазин, на заправку или, предположим, в офис. Можно помогать в начальной школе, но это бесплатно.

— Каждый день на курс отводится по два часа, и так в течение всего семестра, — объясняет отец. — В одном семестре сын помогал в начальной школе, в другом работал в магазине на кассе. На кассе нравилось больше, потому что за это платили. Также он брал семестр work trade, где изучал столярное дело. Все это очень полезно и дает детям практические навыки. Многие работают и после окончания семестра.

Принципы бизнеса и основы фотографии

Светлана живет в городе Розвилл штата Калифорния в США. У ее сына-девятиклассника также есть предмет принципы бизнеса, а еще профессиональная фотография. Это полноценные уроки, но из предметов на выбор.

— Всего в этом учебном году у сына восемь предметов, — вводит в курс дела мама. — Пять обязательных — математика, биология, физкультура, английский, здоровье (health & wellness) и три, которые он выбрал, — это профессиональная фотография, испанский и принципы бизнеса. На последний предмет детей отбирали по конкурсу. Чтобы попасть в группу, нужно было хорошо учиться в средней школе и предоставить рекомендации от предыдущих педагогов.

А для фотодела детям выдали профессиональные фотоаппараты. Так они могут не только изучать теорию, но и учиться фотографировать.

— Эти предметы появились у сына в 9-м классе — это его первый год в high school, — говорит мама. — Пока на их изучение отводится полгода, но если курс увеличат, например, добавят сложность или расширят его, то в следующих классах можно будет снова взять этот предмет, вернее, его продолжение.

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