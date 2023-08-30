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Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС

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  • 30.08.2023, 22:43
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Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС

Инициатива Парижа повлияет прежде всего на лоукостеры.

Министр транспорта Франции Клеман Бон анонсировал подготовку предложения, которое будет регулировать минимальную цену на авиаперелеты в Европейском Союзе для борьбы с изменениями климата.

Об этом Бон заявил в интервью французскому еженедельнику L'Obs.

Французский чиновник сказал, что подаст предложение об установлении минимальной цены на авиаперелеты коллегам из ЕС в ближайшие дни.

«Билеты на самолет за 10 евро, когда мы находимся в разгаре экологического перехода, больше не возможны. Это не соответствует их цене для планеты», – считает он.

«Я открыто призываю облагать налогом деятельность, загрязняющую окружающую среду, чтобы инвестировать в экологический переход», – подчеркнул Бон.

По его словам, правительство Франции также планирует увеличить налог на рейсы, вылетающие из нее, чтобы увеличить инвестиции в железнодорожный транспорт.

Инициатива Парижа повлияет прежде всего на лоукостеры. За счет низких цен на самый быстрый и один из самых безопасных видов транспорта они стали успешными компаниями в ЕС.

В то же время их низкие тарифы иногда не покрывают расходов. Кроме того, авиаперелеты вызывают больше выбросов парниковых газов, чем путешествия поездом.

В мае этого года во Франции вступило в силу правительственное постановление, которое запрещает внутренние авиарейсы для поездок, которые можно осуществить менее чем за два с половиной часа на поезде. Цель заключается в сокращении вредных выбросов, которые приходятся на авиацию, путем уменьшения рейсов.

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