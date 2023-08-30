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Столтенберг о контрнаступлении: У ВСУ есть достижения, они набирают силу

  • 30.08.2023, 22:54
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Столтенберг о контрнаступлении: У ВСУ есть достижения, они набирают силу
Йенс Столтенберг

Украинцы превосходят ожидания.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинцы постепенно продвигаются со своим контрнаступлением, и союзникам следует доверять тому, как украинские войска ведут боевые действия.

Об этом он сказал в интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур.

«Они способны отбрасывать россиян, они способны проходить через некоторые сильно защищенные территории, в частности, минные поля. Поэтому сейчас еще более важно поддержать их, потому что все знают, что это тяжелая борьба… Но у них есть достижения, они набирают силу», – оценил Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники НАТО предоставляют беспрецедентный уровень военной поддержки Украине, но ключевые решения – за украинцами.

«В конце концов, от украинцев, от командования на поле боя зависят сложные и жесткие решения. Что мы видим, это то, что украинцы снова и снова превосходили ожидания… Мы должны доверять им. Мы советуем, помогаем, поддерживаем. Но… эти решения принимают украинцы», – заявил генсек НАТО.

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