Из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов 31.08.2023, 2:01

И это только в Минской области.

Энергетики работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды, сообщили в «Минскэнерго».

«В связи с интенсивной грозовой активностью зафиксированы перебои и отключения электроснабжения на территории всей Минской области. Наиболее пострадавшими районами вследствие непогоды на текущий момент являются Борисовский, Слуцкий и Молодечненский», — рассказали в организации.

По данным на 21.30 были обесточены более 200 населенных пунктов. Для того чтобы вернуть электричество жителям региона, работают 62 бригады и 73 единицы техники.

Напомним, на 30 августа был объявлен оранжевый уровень опасности — и не зря. В соцсетях немало фото и видео, на которых видны не только красочные молнии, но и поваленные из-за сильного ветра заборы.

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