закрыть
31 августа 2023, четверг, 2:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов

  • 31.08.2023, 2:01
Из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов

И это только в Минской области.

Энергетики работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды, сообщили в «Минскэнерго».

«В связи с интенсивной грозовой активностью зафиксированы перебои и отключения электроснабжения на территории всей Минской области. Наиболее пострадавшими районами вследствие непогоды на текущий момент являются Борисовский, Слуцкий и Молодечненский», — рассказали в организации.

По данным на 21.30 были обесточены более 200 населенных пунктов. Для того чтобы вернуть электричество жителям региона, работают 62 бригады и 73 единицы техники.

Напомним, на 30 августа был объявлен оранжевый уровень опасности — и не зря. В соцсетях немало фото и видео, на которых видны не только красочные молнии, но и поваленные из-за сильного ветра заборы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников