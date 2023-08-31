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В Феодосии прогремело несколько взрывов

  • 31.08.2023, 3:11
В Феодосии прогремело несколько взрывов

СМИ сообщают о крылатой ракете.

В Феодосии и поселке Приморский временно оккупированного Крыма прогремели несколько взрывов, а местные жители видели вспышки после них.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Сергей Аксенов завил, что на востоке оккупированного Крыма ПВО вроде бы сбила крылатую ракету. По словам оккупантов, в результате падения обломков загорелась сухая трава, вздымается черный дым.

Обломками сбитой ракеты якобы повреждена линия электропередачи, авария будет ликвидирована в течение часа — отчитываются оккупанты

Также местные каналы пишут, что из Феодосии в сторону Приморского выехали автомобили скорой помощи.

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