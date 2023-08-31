Тайные похороны Пригожина: раскрыты неожиданные детали 1 31.08.2023, 7:57

7,722

Росгвардию перевели на усиленное дежурство.

Администратор Пороховского кладбища в Петербурге, где похоронили главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина озвучила ранее неизвестные детали.

«Все прошло тихо, спокойно, без шума. Народу не было почти. Салютов не было. Военных тоже не было. Обычные похороны с элементами VIP. Это больше песка, флаги всевозможные, могила бархатом обита, гроб дорогой, обычные могилы так не делаются», - отметил администратор, пишут «Важные истории».

Отмечается, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме.

Также сообщается, что могилу Пригожина посетили, в частности, вдова и дочь.

А перед входом посетителей досматривали. Силовиков на кладбище перед похоронами было много, рядом были припаркованы несколько автобусов Росгвардии.

Сообщается также и то, что часть сотрудников правоохранительных органов ночевали рядом с кладбищем.

Напомним, что главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».