Как выглядит аэродром в Пскове после мощной атаки дронов: первые фото 31.08.2023, 8:07

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На снимках хорошо видны повреждения у самолетов типа Ил-76.

Появились первые спутниковые снимки результатов атаки беспилотников на аэропорт в Пскове в ночь на 30 августа. На них видны повреждения у двух самолетов типа Ил-76.

Спутниковые снимки от Planet Labs опубликовали «Схемы». Их проанализировал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, который подтвердил повреждения самолетов.

«На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев», — пояснил он.

Рядом с одним из самолетов заметны два красных автомобиля. Они похожи на пожарные, которые могли прибыть на аэродром для тушения пожара.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех российских Ил-76 в Пскове. Еще несколько бортов получили повреждения.

«Уничтожены 4 единицы – это означает, что поражения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его к выполнению задач. Их используют для транспортировки личного состава оккупантов и их техники. Также есть информация о повреждении еще нескольких единиц», – отметил Юсов.

На снимках видны только два поврежденных самолета, так как другие пострадавшие Ил-76 могли находиться на другой части аэропорта. Ее не видно из-за плотной облачности.

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