Нервы сдали у Лаврова 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

31.08.2023, 8:15

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Россия снова выглядит униженной.

Ключевой международной темой недели стало проведение XV-го Саммита БРИКС в Йоханнесбурге, который собрал руководителей стран мира с совокупным населением в 3,5 млрд. человек. На фоне таких демографических и экономических тяжеловесов, как КНР, Индия и Бразилия российская сторона не выглядит серьезным глобальным игроком.

Действительно о какой сверхдержавности может идти речь, если по уровню ВВП, из-за неумелого руководства Путина, страна уже за пределами мировой десятки, а население сокращается бешеными темпами.

Второй немаловажный момент состоит в том, что четыре президента в неформальной атмосфере обсуждали будущее БРИКС, даже в условиях отсутствия Путина. Всемогущий диктатор выглядит боязливым и униженным, т.к. правительство ЮАР не захотело принимать на своей территории военного преступника, который должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге. Вместо Путина приехал глава МИД Лавров. Данный престарелый статист в принципе не представляет интереса для кого-либо из руководителей стран БРИКС. Потому Лавров бал на подтанцовках пустопорожних путинских выхолощенных выступлений по видеосвязи. Ярким свидетельством игнорирования Лаврова стали его международные встречи, охватившие таких «гигантов», как Боливия, ЦАР и ЮАР.

На Лаврова хотят повесить провал саммита Россия-Африка, ведь он проведен очень похабно, с малым числом значимых участников, подписанные документы хаотичны и невыгодны РФ.

Самым ярким заявлением Лаврова по традиции стали высказывания с матами. Журналист «Настоящего времени» спросил у раздраженного и несдержанного российского министра о ликвидации Пригожина. На это Лавров парировал своим вопросом: «Да откуда вы, б…., взялись». Нервы сдали у Лаврова: хоть пока еще инструменты, но без деятельного участия покойного Пригожина сеть российского влияния в Африке и на Ближнем Востоке очень сильно просядет.

Относительно решений, одобренных саммитом, то здесь крайне многоуровневая структура, и России фактически не удалось продвинуть свои хотелки. Потому Лавров пошел на попятную и заявил, дескать БРИКС никого в мире не хочет ущемить, так сказать полная конвергенция. Но из этой формулы выпадает война в Украине. Колоссальные объемы убийств в Украине, разрушение международной системы правопорядка, удар по продовольственной безопасности сделали Россию крайне токсичной. В проекте усиления голоса Глобального Юга участие Москвы нежелательно, а потому всем занимаются китайцы и индусы.

Важно отметить конфронтацию между Китаем и Индией, их бесконечную грызню за доминирование в Азии. Вероятно из-за указанных моментов процесс расширения БРИКС протекает в странном формате, когда отсутствуют критерии для членства в клубе, который по правде является аморфным форумом без больших обязательств.

Тем не менее, с 2024 года к группировке примкнут новые члены: Аргентина, Египет, ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. Выборка стран напоминает винегрет, и складывается ощущение, что все идет к выхолащиванию роли БРИКС, размывании его сущности за счет слабых партнеров, вроде Эфиопии, обременяющей других участников своими проблемами. Хотя происходит расширение структуры тотальное отсутствие общеобязательных институциональных норм ведет к ее гибели, ведь нет силы для упорядочивания разнонаправленных векторов движения.

В результате реформированной БРИКС не выглядит жизнеспособным, и, похоже уже просто выродился в пиар-площадку для обмена мыслями, но не для кропотливой работы по выработке подхода ем переформатированию мира. Первым шагом для этого выступает разрушение структуры Большой 20, в которой уже наметились прозападный и антизападный лагеря, а теперь РФ, продвигает тезисы, направленные на максимизацию данного раскола, ведь путинский команда везде работают по идентичному шаблону. Следовательно, вряд ли следует ожидать вау-эффектов от БРИКС пока там будет Россия, зарабатывающая на чужих костях.

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