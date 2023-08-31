КНДР нанесла имитационный ядерный удар по Южной Корее 31.08.2023, 8:25

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Фото: Getty Images

Появились фото запуска ракет.

Вооруженные силы Северной Кореи заявили о запуске баллистических ракет в ходе учений по тактическому нанесению ядерных ударов для имитации атак по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.

Об этом сообщает BBC.

В армии КНДР также добавили, что целью учений является «дать врагам четкий сигнал».

Отметим, что данные запуски ракет произошли за день до завершения совместных военных учений Южной Кореи и США.

Согласно сообщению Корейского центрального информационного агентства Северной Кореи (KCNA), лидер КНДР Ким Чен Ын ранее во вторник наблюдал за учениями по подготовке своего высшего командования «к тотальной войне» с Южной Кореей.

Также северокорейские военные заявили, что учения имитировали отражение внезапного вторжения, а затем начало контратаки с целью занять «всю территорию южной половины».

КНДР наращивает ракетное вооружение и проводит запуски

Напомним, что 30 августа стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. А перед этим северокорейская ракета после запуска 23 августа прошла воздушное пространство Японии и продолжила движение в сторону Тихого океана.

Отметим, что Северная Корея регулярно заявляет о своем «бесспорном статусе ядерного государства», и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для «усовершенствования боеготовности».

Между тем, Северная Корея дважды пыталась вывести на орбиту «военный спутник-шпион» Malligyong-1. Это происходило 31 мая и 23 августа, и оба раза - неудачно. В настоящее время Южная Корея и США ищут обломки ракеты на дне моря.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что армия его страны должна предоставить приоритет развитию возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

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