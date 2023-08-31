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Белорусы неожиданно оказались в лидерах по процентам одобренных шенгенских виз

  • 31.08.2023, 8:29
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Белорусы неожиданно оказались в лидерах по процентам одобренных шенгенских виз

Опубликована интересная статистика.

Портал SchengenVisaInfo сделал интересную аналитику по одобрению шенгенских виз на душу населения, а также еще раз акцентировал внимание на проценте отказов в них — и Беларусь по последнему показателю оказалась в лидерах с позитивной стороны, пишет телеграм-канал «Собирай рюкзак».

В Беларуси отказ в шенгенской визе в прошлом году получили всего 1,9% заявителей. Это 2 292 из 120 893 поданных заявлений.

Для сравнения — в России отказали 10% из всех аппликантов, 4,9% — в Кувейте, 8,1% — в Казахстане, 12,7% — в Армении, 15,5% — в Турции, 16,2% — в Узбекистане, 18% — в Индии.

Есть и лучшие показатели, чем в Беларуси, например, в таких странах, как Сальвадор, Никарагуа, Южный Судан, Ливия, Гватемала. Там процент отказов варьируется от 0 до 1,4%, но количество поданных заявлений всего от 2 до 278 человек.

При этом при подсчете выдачи виз на душу населения одобрение получил каждый 80-й белорус. Лидером по этому показателю стал Кувейт — каждый 31-й заявитель из этой страны получил визу.

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