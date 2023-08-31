«Бабахнуло здорово»: дроны атаковали Москву
- 31.08.2023, 8:37
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Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» экстренно закрыли.
В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы «уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве».
В Telegram-канале Собянина сказано, что «силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве».
По его словам, «пострадавших и разрушений нет».
Однако россияне сообщают об очередной успешной атаке дронов на Москву, передает nv.ua.
В Telegram жители столицы РФ пишут: «У меня аж дом растрясся», «Белый дым в районе Семеновки», «Бабахнуло здорово».
Из-за атаки БПЛА в московских аэропортах «Домодедово» и «Внуково» ввели режим «Ковер».
Как сообщил Telegram-канал Mash, московские аэропорты не принимают и не отправляют самолеты. Задержаны уже 59 рейсов.