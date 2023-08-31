«Бабахнуло здорово»: дроны атаковали Москву 31.08.2023, 8:37

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Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» экстренно закрыли.

В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы «уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве».

В Telegram-канале Собянина сказано, что «силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве».

По его словам, «пострадавших и разрушений нет».

Однако россияне сообщают об очередной успешной атаке дронов на Москву, передает nv.ua.

В Telegram жители столицы РФ пишут: «У меня аж дом растрясся», «Белый дым в районе Семеновки», «Бабахнуло здорово».

Из-за атаки БПЛА в московских аэропортах «Домодедово» и «Внуково» ввели режим «Ковер».

Как сообщил Telegram-канал Mash, московские аэропорты не принимают и не отправляют самолеты. Задержаны уже 59 рейсов.

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