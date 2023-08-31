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«Белавиа» принудительно отключают от западных систем бронирования

  • 31.08.2023, 8:42
  • 1,714
«Белавиа» принудительно отключают от западных систем бронирования
Фото: Charter97.org

Момент «Х» наступит 4-5 сентября.

Авиакомпанию «Белавиа» принудительно отключают от западных сервисов бронирования, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

В «Ростехе» РИА «Новости» уточнили, что переход состоится 4-5 сентября.

«Белорусскую авиакомпанию принудительно отключают от западных сервисов, как это было в свое время с российскими перевозчиками», — рассказал источник.

Система «Леонардо» уже работает в более чем 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано «Ростехом» и компанией «Сирена-Трэвэл». Система должна защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

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