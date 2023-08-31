закрыть
31 августа 2023, четверг, 8:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гиркина троллят: чекиста посадили в автозак с пленными защитниками Мариуполя

  • 31.08.2023, 8:46
  • 2,076
Гиркина троллят: чекиста посадили в автозак с пленными защитниками Мариуполя
Игорь Гиркин (Стрелков)

Диверсант оказался в «затруднительном» положении.

Власти РФ «троллят» чекиста и диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова). Ярого поклонника «спецоперации» посадили в один автозак с пленными военнослужащими ВСУ.

Об этом сообщила в Telegram супруга арестованного диверсанта Мирослава Регинская, ссылаясь на адвоката, передает dialog.ua.

По ее данным, Стрелкова из СИЗО Лефортово в суд везли в одном автозаке с пленными защитниками Мариуполя, в отношении которых Москва устроила судилище.

«Такого рода практика представляет потенциальную угрозу моему мужу. Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы», - написала разгневанная Регинская.

Отметим, что Стрелков стоял у истоков агрессии против Украины. Он принял самое непосредственное участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Данный персонаж известен своими ультраправыми взглядами. Он яро ненавидит украинцев, отрицает факт существования украинского народа.

«Спецоперацию» диверсант горячо поддержал, однако, когда она пошла не по плану и перед РФ замаячило поражение, Стрелков начал резко критиковать военно-политическое руководство РФ. За это он оказался за решеткой.

Стрелкова обвиняют по статье об «экстремизме», которую Кремль активно использует для расправ над своими противниками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников