Гиркина троллят: чекиста посадили в автозак с пленными защитниками Мариуполя
- 31.08.2023, 8:46
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Диверсант оказался в «затруднительном» положении.
Власти РФ «троллят» чекиста и диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова). Ярого поклонника «спецоперации» посадили в один автозак с пленными военнослужащими ВСУ.
Об этом сообщила в Telegram супруга арестованного диверсанта Мирослава Регинская, ссылаясь на адвоката, передает dialog.ua.
По ее данным, Стрелкова из СИЗО Лефортово в суд везли в одном автозаке с пленными защитниками Мариуполя, в отношении которых Москва устроила судилище.
«Такого рода практика представляет потенциальную угрозу моему мужу. Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы», - написала разгневанная Регинская.
Отметим, что Стрелков стоял у истоков агрессии против Украины. Он принял самое непосредственное участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
Данный персонаж известен своими ультраправыми взглядами. Он яро ненавидит украинцев, отрицает факт существования украинского народа.
«Спецоперацию» диверсант горячо поддержал, однако, когда она пошла не по плану и перед РФ замаячило поражение, Стрелков начал резко критиковать военно-политическое руководство РФ. За это он оказался за решеткой.
Стрелкова обвиняют по статье об «экстремизме», которую Кремль активно использует для расправ над своими противниками.