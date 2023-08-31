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В Брестской области руководителям предприятий ограничили выезд за границу

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  • 31.08.2023, 8:57
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В Брестской области руководителям предприятий ограничили выезд за границу

В чем причина?

В Брестской области внедрена практика ограничения выезда за границу для руководства предприятий, которые имеют задолженность по зарплате.

Как сообщили в прокуратуре региона, по инициативе прокуроров судебные исполнители направляют в суды представления о временном ограничении выезда. В этом году суды уже приняли такие меры в отношении 11 должностных лиц и учредителей организаций-должников. Запрет снимается после погашения задолженности по зарплате.

Всего в этом году было вынесено 30 предписаний об устранении задолженности по зарплате. По результатам их исполнения 670 работникам выплачено свыше 1,1 млн рублей, возбудили четыре уголовных дела, инициировали привлечение к административной ответственности 31 должностного лица.

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