С Путиным все будет значительно проще
- Александр Невзоров
- 31.08.2023, 9:04
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Узнав о новом бунте, в России приосанились.
Узнав о (возможности нового мятежа) все взбодрились, приосанились и наводят марафет.
Никто толком не знает, где именно можно записаться в мятежники, так как четкая рекламная информация пока не публикуется.
Ясно, что новый бунт не будет как-либо связан с останками «Вагнера», а будет свершен силами «почище».
Разумеется, несмотря на грозное пыхтение Кремля и суету чекистов, он будет столь же успешен и прост, как и пригожинский.
Отметим, что задолго до нелепого «Марша справедливости», а именно 4 июня, здесь, в телеграмм-канале, был размещен пост о том, насколько реальный мятеж будет удачен.
«Если министр все же заподозрит подвох…..то пленить его можно и на рабочем месте, по адресу Москва, Знаменка 19, Министерство Овбороны.
Все элементарно. Надо просто зайти в подъезд №14 и внизу, на посту, вежливо объяснить, что пришли брать в плен министра. Там уже любой сотрудник с радостью покажет дорогу до шойгиного кабинета.
Похоже, никто еще не понял, насколько все в путинской России «насопельно», т.е. «на соплях».
Все хлипко, трусливо и фальшиво.
Любой дурак, поднатужившись мог бы не то что арестовать министра, но и взять большую часть власти. Почти без боя.
Конечно, желающим следует поторопиться.
Сейчас еще работает старый морок «адского величия и всеподконтрольности».
Никто не осознает легкости переворота.
А вот через пару месяцев уже все поймут рахитичность спятившего режима. Тогда конкуренция за трон станет живенькой и кровавой».
Отметим, что тут идет речь о легкости ареста Шойгу, который имеет кружок симпатизантов, которые могут начать пускать в мятежников бумажные самолетики или кидаться воблой.
С Путиным все будет значительно проще.
Александр Невзоров, t.me