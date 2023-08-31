С Путиным все будет значительно проще Александр Невзоров

31.08.2023, 9:04

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Александр Невзоров

Узнав о новом бунте, в России приосанились.

Узнав о (возможности нового мятежа) все взбодрились, приосанились и наводят марафет.

Никто толком не знает, где именно можно записаться в мятежники, так как четкая рекламная информация пока не публикуется.

Ясно, что новый бунт не будет как-либо связан с останками «Вагнера», а будет свершен силами «почище».

Разумеется, несмотря на грозное пыхтение Кремля и суету чекистов, он будет столь же успешен и прост, как и пригожинский.

Отметим, что задолго до нелепого «Марша справедливости», а именно 4 июня, здесь, в телеграмм-канале, был размещен пост о том, насколько реальный мятеж будет удачен.

«Если министр все же заподозрит подвох…..то пленить его можно и на рабочем месте, по адресу Москва, Знаменка 19, Министерство Овбороны.

Все элементарно. Надо просто зайти в подъезд №14 и внизу, на посту, вежливо объяснить, что пришли брать в плен министра. Там уже любой сотрудник с радостью покажет дорогу до шойгиного кабинета.

Похоже, никто еще не понял, насколько все в путинской России «насопельно», т.е. «на соплях».

Все хлипко, трусливо и фальшиво.

Любой дурак, поднатужившись мог бы не то что арестовать министра, но и взять большую часть власти. Почти без боя.

Конечно, желающим следует поторопиться.

Сейчас еще работает старый морок «адского величия и всеподконтрольности».

Никто не осознает легкости переворота.

А вот через пару месяцев уже все поймут рахитичность спятившего режима. Тогда конкуренция за трон станет живенькой и кровавой».

Отметим, что тут идет речь о легкости ареста Шойгу, который имеет кружок симпатизантов, которые могут начать пускать в мятежников бумажные самолетики или кидаться воблой.

С Путиным все будет значительно проще.

Александр Невзоров, t.me

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