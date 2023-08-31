«Всю Беларусь накрыло»
- 31.08.2023, 9:16
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Непогода оставила без электричества более 1000 населенных пунктов.
С вечера 30 августа до утра 31 августа по всей Беларуси прокатились мощные ливни с грозами.
Шквалистый ветер ломал и вырывал с корнями деревья, в некоторых районах страны приусадебные участки засыпало градом.
По итогам ночи с 30 на 31 августа непогода оставила без энергоснабжения более 1000 населенных пунктов Беларуси. Как сообщили в «Белэнерго» на 6 утра 30 августа энергетики уже восстановили снабжение в 909 пунктах. Работы продолжаются еще в 223. Для снабжения некоторых объектов задействованы передвижные генераторы.
Согласно данным Минэнерго, больше всего из-за разгула непогоды пострадали Минская, Гродненская и Витебская область. Чаще всего отключения электроэнергии там случались из-за грозовых перенапряжений и повышенной ветровой нагрузки. Однако, случалось, что шквалистым ветром или обломанными ветками или упавшими деревьями обрывало провода линий электропередачи.
Из-за сильного ветра в некоторых районах деревья падали прямо на проезжую часть дорог, перекрывая движение, пишет telegraf.news.
Так, например, случилось в Пружанском районе Брестской области:
@olchik.olia #30августа #2023 #беларусь #брестскаяобласть #пружанскийрайон #последствия #буря #ураган #гроза @Онлайн Брест @budnipruzhany ♬ Siren - Filip Lackovic
А под Вилейкой Минской области огромное дерево упало на дорогу и полностью заблокировало движение машин:
@orlovich18 #гроза#Беларусь#непогода ♬ оригинальный звук - alena.18
Некоторые районы страны пострадали от сильного града, о котором накануне белорусов предупреждало МЧС. Так, град выпал в Минской области и в Светлогорске Гомельской области:
@good_staff0 ♬ оригинальный звук - good_staff2015
Также интернет-пользователи активно делились впечатляющими видео молний, которых в эту грозу, которая, как отметила одна из них, в буквальном смысле «накрыла всю Беларусь», было необычайно много:
@shabletyton Гроза в Минске!!! #всемдобра #беларусь #belorus #минск #минсксейчас ♬ оригинальный звук - PHANTOM
Чего ждать от погоды 31 августа?
Между тем, на последний день уходящего лета синоптики также дали не утешительный прогноз: штормовое предупреждение продлили и на четверг, 31 августа. Ожидается, что местами по республике снова пройдут сильные дожди с грозами. При грозах возможно усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Максимальная дневная температура по стране составит до +31°С.
Лишь 1 сентября, в пятницу, в Беларуси станет чуть прохладнее, а грозовая активность спадёт. Впрочем, днём по-прежнему будет стоять летняя тёплая погода — от +19°С до +26°С по стране, ночью — от +10°С до +17°С. Кратковременные дожди и грозы и слабый туман по утрам также синоптики не исключили.
В субботу, 2 сентября, в Беларусь из Западной Европы придёт неустойчивая умеренно теплая воздушная масса, которая принесёт переменную облачность. В северо-западных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха останется на уровне прошлого дня — минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +19..+25°С.