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В Дроздах выставили дом на продажу за $3 миллиона

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  • 31.08.2023, 9:28
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В Дроздах выставили дом на продажу за $3 миллиона

Как выглядит особняк изнутри?

В Дроздах на продажу выставили коттедж за 3 млн долларов. Учитывая, что дома продают здесь редко, мы не могли не обратить на него внимание. Смотрим, как выглядит особняк в старой части Дроздов, пишет realt.by.

Дом находится на улице Речной. Это те самые Дрозды-1 (не Веснинка), которые застраивались в середине 2000-х и в которых селились чиновники и бизнесмены. Вот эта улица на карте:

Этот трехэтажный дом на 437 квадратов построен из блоков в 2005 году. Крыша — металлочерепица.

На первом этаже находится гостиная с камином на дровах, столовая с кухней, гостевая комната с санузлом. Межкомнатные двери — из массива дуба с витражными стеклами. На полу — паркет из массива дуба и итальянская плитка. На первом этаже также расположен гараж.

На втором этаже — несколько спален, кабинет, санузлы, гардеробная и холл.

На цокольном этаже — котельная, гардероб, построчная, помещение-сейф, бильярдная, две кладовые комнаты с отдельной вентиляцией, стеллажами и оборудованными зонами для хранения овощей. Также тут есть сауна с душем и отдельный выход на улицу.

Все коммуникации в доме центральные, установлен немецкий газовый котел Vaillant, а также система фильтрации и умягчения воды.

Участок — 15 соток. Тут выполнен ландшафтный дизайн, высажено более 100 хвойных и лиственных деревьев и кустарников, есть система автополива.

На участке также есть баня из клееного бруса с бассейном, террасой, комнатой отдыха с мраморной обогреваемой лежанкой.

Кроме того, на участке есть зона барбекю с мойкой и дровник с хозпомещением.

За все это просят 3 млн долларов.

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