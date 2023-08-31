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В России неожиданно опубликовали видео с «живым Пригожиным»

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  • 31.08.2023, 9:39
  • 15,014
В России неожиданно опубликовали видео с «живым Пригожиным»

Что происходит?

Связанные с ЧВК «Вагнер» паблики распространяют видео из Африки, на котором их главарь Евгений Пригожин жив и утверждает, что это вторая половина августа. Официально его гибель признало следствие, а в пресс-службе главаря боевиков отчитались, что его похоронили в тесном кругу родных, передает УНИАН.

В частности, видео с Пригожиным опубликовал близкий к «Вагнеру» паблик Grey Zone. При этом ролик никак не подписали.

На кадрах Пригожин едет в машине и отвечает всем, кто «интересуется, жив ли он».

«Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому, поклонники обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработка и еще чего-то, собственно, все в порядке", - заявляет Пригожин на видео.

Пока неизвестно, когда именно снят этот ролик - 19-20 августа, или 26-27 августа после официальных заявлений о ликвидации Пригожина. Впрочем, Пригожин дважды упоминает, что он жив. Поэтому, вероятно, ролик могли снять после 23 августа - официальной даты смерти главаря «Вагнера».

Провоенные российские паблики склоняются, что видео записано в последние летние выходные Пригожина 19-20 августа 2023 года, когда он находился в Африке.

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