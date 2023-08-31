В Беларуси бушует кредитная «лихорадка» 4 31.08.2023, 9:46

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Нацбанк пытается ее остановить.

Долги белорусов по кредитам на начало августа составили 18 млрд 538,7 млн рублей, сообщает Нацбанк.

Эта сумма на 311,8 млн рублей больше, чем месяцем ранее, что стало очередным рекордом. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет четырнадцатый месяц подряд. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, займы на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

При этом общая задолженность по кредитам на недвижимость за июль выросла на 114,2 млн рублей. На начало августа она была на уровне 12 млрд 560,5 млн рублей. Напомним, общая задолженность по займам на недвижимость росла как в прошлом году, так и на протяжении 2021-го и 2020-го.

За июль также выросли долги по потребительским кредитам — до 5 млрд 921,3 млн рублей. Эта сумма на 198,2 млн рублей больше, чем месяцем ранее.

На фоне роста задолженности населения по кредитам Нацбанк решил ужесточить выдачу займов. Регулятор подготовил соответствующие изменения и разместил их на общественное обсуждение.

Напомним, банки в этом году снижают процентные ставки по многим кредитам. Речь в том числе о займах, которые привязаны к ставке рефинансирования.

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