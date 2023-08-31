закрыть
31 августа 2023, четверг, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси бушует кредитная «лихорадка»

4
  • 31.08.2023, 9:46
  • 5,172
В Беларуси бушует кредитная «лихорадка»

Нацбанк пытается ее остановить.

Долги белорусов по кредитам на начало августа составили 18 млрд 538,7 млн рублей, сообщает Нацбанк.

Эта сумма на 311,8 млн рублей больше, чем месяцем ранее, что стало очередным рекордом. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет четырнадцатый месяц подряд. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, займы на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

При этом общая задолженность по кредитам на недвижимость за июль выросла на 114,2 млн рублей. На начало августа она была на уровне 12 млрд 560,5 млн рублей. Напомним, общая задолженность по займам на недвижимость росла как в прошлом году, так и на протяжении 2021-го и 2020-го.

За июль также выросли долги по потребительским кредитам — до 5 млрд 921,3 млн рублей. Эта сумма на 198,2 млн рублей больше, чем месяцем ранее.

На фоне роста задолженности населения по кредитам Нацбанк решил ужесточить выдачу займов. Регулятор подготовил соответствующие изменения и разместил их на общественное обсуждение.

Напомним, банки в этом году снижают процентные ставки по многим кредитам. Речь в том числе о займах, которые привязаны к ставке рефинансирования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив