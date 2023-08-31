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Самолет Москва — Минск внезапно развернулся в небе над Витебском и вернулся во «Внуково»

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  • 31.08.2023, 9:59
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Самолет Москва — Минск внезапно развернулся в небе над Витебском и вернулся во «Внуково»
Фото: jetphotos.com

В чем причина?

Рейс российской авиакомпании «Победа» Москва — Минск развернулся в небе над Витебском и вернулся в российский аэропорт Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет вылетел из Москвы 30 августа в 20.35. В 21.23 он развернулся над Витебском и взял обратный курс. Во Внуково борт вернулся в 22.09.

В 23.34 самолет вновь вылетел из Москвы и успешно приземлился в Минске в 00.34 31 августа.

Прилетающие в Национальный аэропорт Минск самолеты следуют с опозданием. Часть вылетов задерживается на 2 часа, пишет Tochka.by.

Белорусский аэропорт и российская авиакомпания пока не сообщили о причинах возврата рейса «Победы».

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