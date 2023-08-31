СМИ: Среди главных «ябатек» произошел крупный раскол 7 31.08.2023, 10:07

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Пропагандисты не стесняются во взаимных оскорблениях.

Сторонники Лукашенко из числа пропагандистов и провластных «активистов» после 2020 года обычно выглядят монолитной группой, объединенной общей и неоспоримой идеей сохранения власти этим политиком. Но, как оказалось, на деле это не совсем так: похоже, что с течением времени между ними стали проявляться серьезные расхождения во взглядах, которые приводят к конфликтам с личными оскорблениями.

Журналисты zerkalo.io проанализировали несколько телеграм-каналов ярых сторонников Александра Лукашенко.

Война за васильки и цветки хлопка на гербе

В ночь с 27 на 28 августа в телеграм-канале печально известной пропагандистки Ольги Бондаревой появился пост с претензией в адрес создателей провластной агитации из тюков соломы, для которой были использованы изображения васильков. По утверждению бывшей контрабандистки, любимый многими белорусами цветок был одним из символов «у белорусских нацистов под Гитлером». Она призвала своих единомышленников «включить голову», а сама при этом сравнила использование василька в наглядной агитации с популяризацией Третьего рейха.

Чуть позже Бондарева развила тему и дописала, что «в геральдике Республики Беларуси есть совершенно чистые, не замазанные нацизмом символы — прямо на нашем гербе: это клевер и цветы хлопка».

Позднее Бондарева, похоже, поняла свою ошибку и исправила «хлопок» на лен (цветки которого действительно есть на официальном гербе Беларуси). Но было уже поздно. Пост провластной активистки не остался незамеченным даже в рядах сторонников Лукашенко.

Одним из первых по «наезду» Бондаревой на васильки прошелся Илья Бегун (один из ведущих пропагандистской телепередачи «Полит StandUp» на ОНТ и начальник отдела спецпроектов государственного информационного агентства «Минская правда»).

В своем телеграм-канале пропагандист уже 28 августа ответил на инициативу Бондаревой заменить белорусские васильки хлопком таким образом («Гедеминой» Бегун называет активистку): «Вот лучше бы ты бухала, Гедемина. Ладно, давайте сыграем в эту игру. Так, значит, условие такое — берешь любой символ Беларуси и ищешь, где бы кто, о чем почти никто не знает, это негативно использовал, или не имеет к Беларуси отношения. И потом носишься с визгами. Хлопок? Пфф, рабовладение. Клевер? Арийское братство в США. <…> Заманала уже марать своим грязным поганым умом все подряд, хабалка второкурсная».

Слово «хабалка», которое Бегун применил в отношении Бондаревой, — это жаргонное обозначение вздорной, грубой, крикливой, нахальной женщины вульгарного поведения. Так он назвал Ольгу далеко не в первый раз. Например, 7 февраля 2023 года Бегун дал ей следующие характеристики: «хабалка», «е***оша», «экзальт-вуайеристка» и «дворняга». А 16 февраля в описании фигурировали все те же «хабалка» и «е***оша», а также «хайпожорное чучело» (тогда пропагандист комментировал ее хвалебный пост в адрес Ольги Чемодановой). «И опять хайпожорное чучело пытается себе приписать работу других людей, подмазаться где-то, однако все равно получается анальный мазок», — написал Бегун.

Вечером 28 августа за васильки заступился еще один провластный телеграм-канал. Саму Бондареву там назвали «корифеем всех наук с общим очень средним образованием», а ее пост о «фашистском» васильке — «очередным проявлением общественного маразма». Авторы канала рекомендовали «в целях недопущения рецидивов прогрессирующего маразма крепко-накрепко вдолбить в Олину башку, как выглядит современная госсимволика Республики Беларусь» (здесь, похоже, был сделан намек на ошибку Бондаревой, которая отыскала на гербе цветки хлопка).

Битва за парк в Столбцах

В апреле 2023 года все та же Бондарева возмутилась тем, что жители Столбцов захотели назвать свой городской парк «Парком Свободы» или «Парком Мира». По ее мнению, такой выбор свидетельствует о «шевелении» «полузмагарских недоСМИ» и «неопанов», из-за которого парк Столбцов рискует не получить имени Якуба Коласа или Феликса Дзержинского.

Сначала с мнением активистки не согласился еще один провластный телеграм-канал. Выразив недоумение, как это Бондарева одним своим постом обнулила работу идеологов, районных ячеек, партий, организаций и депутатов вместе взятых, канал предложил: «Обсадите (вероятно, имелось в виду «осадите». — Прим. ред.) вы уже эту бабу или дайте ей дело какое полезное, от всяких недоСМИ подальше! Стенгазету, например, в Красном уголке оформлять!»

Затем к критикам Бондаревой вновь присоединился Бегун (которому снова не удалось обойтись без «хабалки»): «Передайте тупорылой, что в небольшом городке Столбцы есть и памятник Якубу Коласу, и улица его имени. А на выезде в сторону Окинчиц есть усадьба, где он жил. <…> И бюст Дзержинского есть у здания РОВД на улице Гайдука. <…> Его на карте нет, но местные знают, в отличии от всяких ментальных юродивых, рассуждающих об упоминаниях Феликса Дзержинского в городе, где не были ни разу. И еще передайте тупенькой, что в Минске есть Площадь Свободы на Немиге, которую так назвали в честь Февральской революции 1917 года. <…> Из каких закоулков маленькой кладовки эти идиоты черпают свои воспаления? Да, история СССР началась с революций. <…> И потому от слова «свобода» не стоит метать икру. А то дойдет до того, что Красная Армия, воины-освободители отчизны и Европы от немецко-фашистских захватчиков, тоже подпадут под дебильные выводы хабалки, живущей в своем манямирке. И.о. зам по них** в компартии (так Бегун интерпретировал должность Бондаревой — исполняющая обязанности секретаря по общим вопросам минского горкома Коммунистической партии. — Прим. ред.) прет против традиционных для советской истории топонимов».

Тур — «главный шкварной», Марзалюк — «нацистское дно»

Похоже, что взаимные оскорбления и обвинения в рядах сторонников Лукашенко становятся нормой.

Одной из самых ярых «охотниц на ведьм», ищущих врагов и предателей в рядах сторонников Лукашенко, является все та же Ольга Бондарева. В своем телеграм-канале она прямо называет «врагом государства» Юрия Воскресенского, а Илью Бегуна считает «сутулым журналистом» и «полубеглым перевертышем». Досталось от нее и пропагандисту Марату Маркову, который виновен в том, что приглашал Воскресенского и Бегуна в свою авторскую передачу и «задавал вектор беседы» неким образом, который не устраивает активистку.

А на «депутата» Игоря Марзалюка Бондарева в феврале 2023 года даже написала заявление в Генпрокуратуру. Мнение депутата, считающего белорусский язык приоритетным для Беларуси, Бондарева назвала «нацистским дном».

А еще один анонимный провластный телеграм-канал ищет чужих среди своих еще активнее. Поскольку позиция его автора по разным вопросам практически полностью совпадает с мнением Бондаревой, можно предположить, что за этим каналом стоит либо она сама, либо кто-то из ее ближайших единомышленников (тем более что и стилистика текстов, публикуемых на обоих каналах, не отличается).

Кем бы ни был автор канала, на условиях анонимности он позволяет себе еще более смелые нападки на неправильных с его точки зрения сторонников Лукашенко. Илью Бегуна канал называет «крысой», «системным предателем», «змагаром» и «падалью» и обвиняет в том, что он «наезжает» на других пропагандистов: Алексея Талая, Григория Азаренка, Андрея Муковозчика, авторов провластных телеграм-каналов, провластную художницу Светлану Жигимонт.

При этом обвиняет уже самого Андрея Муковозчика (а вместе с ним Минкульт Беларуси и заместителя председателя гродненской организации «Белой Руси» Светлану Варяницу) в поддержке «БЧБ-деятелей» в культуре. Досталось от радикального в своих оценках телеграм-канала и Григорию Азаренку, которого его автор обвинил в распространении «сутулых нарративов» видеоблогера Дмитрия Сивчика (Дим Димыча), который пришел к пропагандисту на эфир.

А пропагандиста Игоря Тура и вовсе называет «главным шкварным» — за то, что тот высказался о недопустимости травли в Беларуси и рассказал о своей любви к творчеству украинской группы «Океан Эльзы».

В свою очередь, упоминавшаяся выше Светлана Варяница из «Белой Руси» 27 августа сама выступила с жесткой критикой Григория Азаренка и Ольги Бондаревой. Посмотрев один из эфиров передачи ведущего СТВ, в котором тот «клеймил» интеллигенцию, женщина написала: «Я не могу не думать о своих детях, о внуках, о стране. Им жить в Беларуси и дальше. Я не хочу, чтобы моя страна становилась азаренковщиной и бондаревщиной, не хочу, чтобы их запугивали казематами Лубянки и новым Ждановым со Сталиным. Я не могу принять той формы, в которую сваливается мой товарищ по партии «Белая Русь» Григорий Азаренок. И да, я против оголтелого шельмования ректорского корпуса Беларуси. Жуку Игорю Георгиевичу (ректору ГрГМУ) уже из толпы кричали «крыса» в августе 2020-го. С государственного телеканала тоже такое прокричали?»

Еще раньше Светлана Варяница называла «бредом воспаленного сознания» инициативу Бондаревой по закрытию детской театральной постановки «Монстры на новогодних каникулах» в Гродно.

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