«Сколько людей получило отказ, даже не зная о том, что их «береза» просто не совместима с «каштаном» директора» 2 31.08.2023, 10:12

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Истории белорусов о странных собеседованиях.

У каждого из нас свой опыт прохождения собеседования. На некоторых встречах мы чувствуем себя уверенно, говорим четко и уже представляем себя на новом рабочем месте. На других нас охватывает нервозность, слова начинают путаться, и мы с нетерпением ждем завершения этого недоразумения. Шарма добавляют HR или руководители со своими «особенностями» в вопросах. Onliner поделился историями читателей о странных собеседованиях и заодно рассказал, что о таком иррациональном подборе персонала думает профессионал.

«Кандидатов отбирали по „гороскопу друидов“»

В 2013 году Наталья работала инспектором по кадрам в одной частной фирме, которая занималась продажей пищевой продукции. Кладовщик уволился, и нужно было найти нового. Должность ответственная, отчего и требования серьезные: кандидат должен быть умным, честным, не злоупотребляющим чем можно и чем нельзя, готовым к работе за МКАД и за предложенную зарплату. Список внушительный, но, как оказалось, было одно скрытое (по сути, главное) требование.

— Как оказалось, самый важный этап отбора кандидатов был еще на уровне анкеты по «гороскопу друидов» — уж не знаю, по какому точно (если загуглить, можно найти несколько вариантов). Меня к нему не допускали, этим занималась старшая дама в отделе кадров. Она смотрела дату рождения и сравнивала с таблицей: смотрела, какому дереву и животному соответствует дата рождения соискателя, читала его описание. Главное, если «характеристика» не нравилась директору, резюме дальше отбор не проходило. Сколько людей получило отказ, даже не зная о том, что их «береза» просто не совместима с «каштаном» директора…

Может, и я прошла собеседование на работу не благодаря своим навыкам, а потому, что у меня «жасмин» в календаре?

Возможно, благодаря этому способу директору удалось собрать команду мечты, где никто не ругается, не опаздывает, все делают все вовремя и перевыполняют план? Не тут-то было.

— Я бежала оттуда со всех ног. Текучка была большая. Коллектив как таковой не успевал даже сложиться. Плюс нам регулярно задерживали зарплату. Решила, что такой экстрим не по мне.

«Есть парень? А как вы предохраняетесь?»

Елизавета лет пять назад сходила на «лучшее» собеседование в мире. Спойлеры: вопросы про контрацепцию, ночные чаты, неадекватность.

— Тогда я была SMM-специалистом в свободном плавании. В какой-то момент устала от бесконечного множества клиентов, которые менялись каждые полгода. Платили тоже так себе. Поэтому мной было принято решение поработать в большой компании.

И вот Елизавете подвернулась вакансия в большой сети известных пиццерий. Начался этап собеседований. Их было три.

— Первое было достаточно неловкое. К восьми утра я пришла в главный офис, госпожа рекрутер усадила меня в кресло, заварила себе кофе и начала жевать шоколадку, а мне даже водички не предложила. Ну и ладно. Вопросы она задавала обычные, иногда спрашивая вещи по моей специальности. Но, как я поняла, в профессии она толком ничего не понимала.

Следующий этап — собеседование с непосредственной начальницей. Она была очень мила, девушки общались на тему SMM-стратегии и контента. А в конце Елизавета задала ей вопрос: «Как тебе тут работается?» Та вздохнула…

— Следующее собеседование было в пиццерии. Зима, холод, я приехала туда через весь город. Зашла и позвонила самой главной в маркетинге. Она сказала, что пока занята, и попросила подождать. Я сидела минут 20—30, затем какая-то женщина за соседним столом повернулась ко мне, поздоровалась и пересела. Оказалось, что она все время сидела рядом.

Мы начали вести беседы, и первые полчаса она рассказывала, какая она крутая и сколько всего сделала. Потом неожиданно прилетела первая провокация: «У тебя есть парень?» Я ответила, что да. Она спросила, как мы живем и удивила: «А как вы предохраняетесь? Вы поймите меня правильно, я сама работала с грудным ребенком на руках, но мне такие эсэмэмщики не нужны».

Я ответила, что она переходит границы, а она обозвала меня вспыльчивой. Затем сказала, что ей очень понравилось мое тестовое и она даст ответ позже. Позже наступило этой же ночью. Она начала писать мне в Telegram: о том, что я ей понравилась, но мой характер… Я попросила не писать мне ночью и завершила разговор.

На следующее утро она позвонила мне и предложила работу. Я отказалась, и она чуть ли не кричала, что я совершаю ошибку. Я сказала, что дело в ней, и она завершила разговор. Спустя некоторое время я узнала от коллег по цеху, что она и вправду «на приколе». Знаю, что у этих пиццерий уже давно другой главный маркетолог.

«Приходят одни манифестанты и генераторы, а вы проектор — подходите!»

Снежана как-то устраивалась в зоомагазин на позицию продавца и подверглась там анализу по системе «Дизайн человека». На работу ее взяли, но она отказалась. И вот почему.

— Руководитель предварительно узнал мои дату и время рождения. Когда я пришла на собеседование, он рассказывал, как я подхожу на вакансию относительно параметров этой системы. Мол, приходят одни манифестанты, они не подходят. Генераторы слишком самостоятельны. А я, как проектор, чем-то там им угодила.

Когда я пришла в офис, то обнаружила на вешалке куртку с полным карманом пятирублевых купюр. Видимо, проверяли, как я отреагирую на большую пачку. Но я была просто в шоке. Сразу представила себе, что меня могут обвинить в краже. Руководитель стал спрашивать, как я отношусь к деньгам, но это смешно. Люди, работающие с деньгами, в процессе работы могут видеть очень крупные суммы, и это не вызывает никаких эмоций.

Злополучный зигзаг

Стас устраивался в столичную IT компанию что-то там кодить. Как он рассказывает, по техническим навыкам был даже круче, чем требовалось. Впереди был психологический тест от HR, который можно было пройти легко. Знакомые из фирмы даже дали наводку: не выбирай зигзаг, и все будет хорошо. Но Стас сделал все наоборот (специально).

— Я просто не люблю все эти тесты и хотел проверить: а что, собственно, будет? В тесте было несколько фигур: прямоугольник, квадрат, круг, треугольник и зигзаг. Нужно было выбрать ту, что нравится больше, и это якобы что-то о тебе да скажет. Я выбрал зигзаг, который так не нравился HR. В итоге меня действительно не взяли, причем даже без объяснения причин. Рискнул, потому что все это происходило года три-четыре назад и меня с руками отрывали в любую фирму.

«Про навыки не спросили, зато уточнили, готов ли я „в случае чего“ нарушать закон»

Руслан в 2021 году, кажется, прошел все возможные тесты, но от работы отказался. Он пробовался на позицию юриста в одно из минских агентств недвижимости.

— Собеседованию предшествовало тестирование, состоявшее из двух частей: тест на IQ и психологический тест. В общей сложности вопросов было несколько сотен. Благо я проходил тесты дистанционно, но уже тогда меня несколько смутил объем. Результаты тестов обрабатывались несколько дней, после чего HR сообщила, что я успешно прошел тесты, и пригласила меня в офис, где мы с ней немного побеседовали о моих целях в жизни и увлечениях и я заполнил небольшую анкету.

После этого началось собеседование с директором агентства. Он задавал пространные вопросы наподобие «Если результат труда пекаря — хлеб, то каков результат труда водителя? А менеджера в торговой сети?». Было не совсем понятно, почему это спрашивают, ведь я претендовал на должность юриста, а не «продажника». В целом, руководствуясь логикой, я отвечал, кажется, правильно.

За все время разговора у меня ни разу не спросили о профессиональных компетенциях, зато уточнили, готов ли я «в случае чего» нарушать закон. Более того, когда я хотел уточнить некоторые моменты, касающиеся организации труда, мне ответили, что на многие вопросы (например, охрану труда) закрывают глаза. Еще удивило то, что на собеседование не был приглашен руководитель юридического подразделения, с которым мы могли бы предметно обсудить какие-то вещи. Директор объяснил это тем, что он сам юрист.

Вишенками на торте стали слова об оформлении в штат не с первого дня, а также туманные показатели эффективности а-ля «у нас потолка нет» — я так и не понял, сколько можно заработать в месяц. Общались мы в конце рабочего дня, и каждый сотрудник, уходя, заглядывал в кабинет директора, прощался. Директор сказал, мол, это такая корпоративная культура, способствует сплочению и так далее. Но собеседованию это очень мешало, приходилось прерываться на полуслове.

В итоге у меня осталось негативное впечатление. Когда через несколько дней HR написала мне, что выбор сделан в пользу другого кандидата, я совсем не расстроился.

И еще несколько историй от читателей

«У нас была руководительница, которая брала на работу людей исключительно с голубыми глазами. Как она призналась, людей с другим цветом глаз она не воспринимает».

«Это было собеседование на позицию проджект-менеджера в маркетинге в крупном пиар-агентстве. Но собеседование было уже непосредственно с клиентом, с которым работал бы менеджер. И главным условием был не опыт работы, а «быть всегда в хорошем настроении». Позиция шута меня не интересовала, а зарплата, которую мне предлагали, настроение не поднимала».

«Хотел устроиться QA в питерскую компанию. В онлайне попросили с записью видео проходить тест по русскому языку и узнавали скорость набора текста. Точных результатов не помню, но по итогам онлайн-программа показала выше среднего. Больше от этих питерских работодателей ничего слышно не было».

«В 2011 году была на собеседовании. Видя мой опыт, учредитель сказал составить план развития его организации. Потратила кучу времени, составила, отправила. Ответ: „Спасибо, беру паузу“. Через месяц случайно попалось на глаза то, о чем писала в плане, — как оказалось, учредитель внедрял мой план в жизнь».

HR: «Знаки зодиака, астрология — это полный бред»

Мы поговорили со Светланой Коростелевой, HR и директором кадрового агентства «Квадрат», о том, что стоит за всеми этими тестами и может ли кандидат подать в суд за отказ от оффера только из-за цвета волос.

— Я думаю, что по календарю и гороскопу подбирают абсолютно не HR. Это либо делают любители, либо просто прикалываются владельцы компании, которые абсолютно ничего не понимают в управлении персоналом. Мы уже не удивляемся, когда нам говорят, что на вакансию ждут высокую блондинку с большой грудью и зелеными глазами. И это достаточно частый случай: на физические параметры заказчики обращают внимание, и эти капризы приходится учитывать.

Знаки зодиака, астрология — я считаю, что это полный бред. Но такие «хотелки» иногда проскальзывают даже у серьезных заказчиков.

Психологический тест с фигурами — известное испытание, у всего этого есть научная основа. Часто начинающие рекрутеры, когда не знают, что еще спросить, пытаются применить тест Люшера, попросить нарисовать несуществующее животное и так далее. Если все это грамотно использует психолог, то это одно, когда это профессионал. Совсем другое дело — дать тест лишь бы дать.

Вообще, если уж и прибегать к психологическим тестам, то проводить их должен психолог, и это должна быть батарея тестов (от 7 до 10). Займет такая процедура часа три-четыре. Кроме того, нужно протестировать коллектив, в котором будет работать кандидат. Только в таком случае от всего этого может быть толк.

Мы не можем дискриминировать людей по возрасту, полу, цвету глаз, волос, а уж тем более из-за их даты рождения. Если человеку скажут, что с его квалификацией все хорошо, но вот знак зодиака не подошел… Я уверена, что кандидат, если захочет, может подать в суд и с вероятностью 100% выиграет это дело, так еще и выбьет моральную компенсацию с этой компании.

Что делать кандидату? Можете поприкалываться над рекрутером, если эта вакансия вам не очень интересна. Если хотите работать, я бы советовала обойти этого сотрудника и пробиться на собеседование к директору. Если описать ему вашу квалификацию, опыт и сделать акцент на том, что вас не берут только из-за гороскопа, все получится. Ведь самая большая ошибка рекрутера — пропустить кандидата высокой квалификации, которых и так мало. И если такого кандидата упустить только потому, что у него неподходящий цвет глаз, то по-хорошему уже рекрутеру придется искать новую работу.

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