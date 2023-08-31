Стало известно, зачем Путин засекретил похороны Пригожина

Стало известно, зачем Путин засекретил похороны Пригожина2
- 31.08.2023, 10:20
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Российские телеканалы получили «особый» приказ.
Руководство страны-агрессора России предприняло ряд усилий, чтобы засекретить похоронах главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В Кремле опасаются, что погибший террорист и его наемники по-прежнему вызывают симпатию у россиян.
По указке Кремля российские федеральные каналы в значительной степени проигнорировали похороны Пригожина.
Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.
После смерти Пригожина администрация российского диктатора и ФСБ РФ озадачились, как сделать похороны террористы секретными. Первый заместитель руководителя администрации диктатора России Сергей Кириенко, офицеры нескольких спецслужб и сотрудники ФСБ встретились, чтобы разработать план, который предотвратил бы любой шанс общественного возмущения или протеста. Также в Кремле пытались ввести общественность в заблуждение относительно места захоронения Пригожина.
Стоит отметить, что пропагандистские телеканалы в РФ проигнорировали похороны Пригожина. В то же время некоторые российские Telegram-каналами безосновательно предполагают, что террорист якобы выжил в катастрофе, что также могло быть информационной операцией, направленной на отвлечение внимания от похорон.
Примечательно, что многие прокремлевские блогеры подверглись самоцензуре о смерти Пригожина и моделируют свое освещение этой темы по образцу Кремля. Такое поведение пропагандистов может служить подтверждением гипотезы о том, что некоторые российские Telegram-каналы могут пытаться захватить информационное пространство.
В день похорон некоторым СМИ все же удалось выяснить детали церемонии. Террориста похоронили в Санкт-Петербурге, на кладбище были установлены рамки с металлодетекторами. Кроме того, власти согнали на мероприятие много полицейских, которые отгоняли посетителей кладбища от могилы Пригожина.
Напомним, главаря российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате.