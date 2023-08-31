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Стало известно, зачем Путин засекретил похороны Пригожина

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  • 31.08.2023, 10:20
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Стало известно, зачем Путин засекретил похороны Пригожина

Российские телеканалы получили «особый» приказ.

Руководство страны-агрессора России предприняло ряд усилий, чтобы засекретить похоронах главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В Кремле опасаются, что погибший террорист и его наемники по-прежнему вызывают симпатию у россиян.

По указке Кремля российские федеральные каналы в значительной степени проигнорировали похороны Пригожина.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

После смерти Пригожина администрация российского диктатора и ФСБ РФ озадачились, как сделать похороны террористы секретными. Первый заместитель руководителя администрации диктатора России Сергей Кириенко, офицеры нескольких спецслужб и сотрудники ФСБ встретились, чтобы разработать план, который предотвратил бы любой шанс общественного возмущения или протеста. Также в Кремле пытались ввести общественность в заблуждение относительно места захоронения Пригожина.

Стоит отметить, что пропагандистские телеканалы в РФ проигнорировали похороны Пригожина. В то же время некоторые российские Telegram-каналами безосновательно предполагают, что террорист якобы выжил в катастрофе, что также могло быть информационной операцией, направленной на отвлечение внимания от похорон.

Примечательно, что многие прокремлевские блогеры подверглись самоцензуре о смерти Пригожина и моделируют свое освещение этой темы по образцу Кремля. Такое поведение пропагандистов может служить подтверждением гипотезы о том, что некоторые российские Telegram-каналы могут пытаться захватить информационное пространство.

В день похорон некоторым СМИ все же удалось выяснить детали церемонии. Террориста похоронили в Санкт-Петербурге, на кладбище были установлены рамки с металлодетекторами. Кроме того, власти согнали на мероприятие много полицейских, которые отгоняли посетителей кладбища от могилы Пригожина.

Напомним, главаря российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате.

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