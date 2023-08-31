«Украинская правда»: Резников уйдет с поста министра обороны Украины в ближайшее время 1 31.08.2023, 10:27

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Алексей Резников

Назван наиболее вероятный кандидат на должность.

Министра обороны Украины Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время. Его должность может занять глава Фонда госимущества (ФГИУ) Рустем Умеров, пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе. Резников рассматривается на должность посла Украины в Великобритании.

Самый вероятный кандидат на место Резникова — нынешний глава Фонд госимущества Украины Рустем Умеров. Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить «Украинской правде» информацию о том, что займет другой пост.

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