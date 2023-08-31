Британцы назвали лучшие электромобили 2023-го года

Британцы назвали лучшие электромобили 2023-го года1
- 31.08.2023, 10:25
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На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция.
Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года. Они определили фаворитов в каждом сегменте. Об этом рассказали на сайте What Car.
На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция. В наше время многие автопроизводители предлагают полностью электрические модели.
Эксперты протестировали десятки электромобилей и гибридных авто. Они определили победителей в нескольких категориях.
Лучшие электромобили 2023 года:
новый компактный электромобиль — Fiat 500e;
подержанный компактный электромобиль — Renault Zoe;
новый семейный электромобиль — MG4 EV;
подержанный семейный электромобиль — Volkswagen ID.3;
новый компактный электрокроссовер — Smart #1;
подержанный компактный электрокроссовер — Hyundai Kona Electric;
новый большой электрокроссовер — Genesis GV60;
подержанный большой электрокроссовер — Skoda Enyaq iV;
новый электрический минивэн — Volkswagen ID.Buzz;
новый электрический универсал — MG5 EV;
подержанный электрический универсал — MG5 EV;
новый роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
подержанный роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
самый ожидаемый электромобиль (выбор читателей) — Renault 5 EV.
Лучшие гибридные авто 2023 года:
новый гибридный семейный автомобиль — Audi A3 Sportback TFSIe;
подержанный гибридный семейный автомобиль — Seat Leon e-Hybrid;
новый гибридный компактный кроссовер — Range Rover Evoque;
подержанный гибридный компактный кроссовер — Mini Countryman;
новый гибридный большой кроссовер — Mercedes-Benz GLC;
подержанный гибридный большой кроссовер — Volvo XC90;
новый гибридный универсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;
подержанный гибридный универсал — Volkswagen Passat Estate;
новый гибридный роскошный автомобиль — Mercedes-Benz C-Class;
подержанный гибридный роскошный автомобиль — BMW 3 Series.