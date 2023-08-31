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Британцы назвали лучшие электромобили 2023-го года

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  • 31.08.2023, 10:25
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Британцы назвали лучшие электромобили 2023-го года
Фото: Charter97.org

На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция.

Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года. Они определили фаворитов в каждом сегменте. Об этом рассказали на сайте What Car.

На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция. В наше время многие автопроизводители предлагают полностью электрические модели.

Эксперты протестировали десятки электромобилей и гибридных авто. Они определили победителей в нескольких категориях.

Лучшие электромобили 2023 года:

новый компактный электромобиль — Fiat 500e;

подержанный компактный электромобиль — Renault Zoe;

новый семейный электромобиль — MG4 EV;

подержанный семейный электромобиль — Volkswagen ID.3;

новый компактный электрокроссовер — Smart #1;

подержанный компактный электрокроссовер — Hyundai Kona Electric;

новый большой электрокроссовер — Genesis GV60;

подержанный большой электрокроссовер — Skoda Enyaq iV;

новый электрический минивэн — Volkswagen ID.Buzz;

новый электрический универсал — MG5 EV;

подержанный электрический универсал — MG5 EV;

новый роскошный электромобиль — Tesla Model 3;

подержанный роскошный электромобиль — Tesla Model 3;

самый ожидаемый электромобиль (выбор читателей) — Renault 5 EV.

Лучшие гибридные авто 2023 года:

новый гибридный семейный автомобиль — Audi A3 Sportback TFSIe;

подержанный гибридный семейный автомобиль — Seat Leon e-Hybrid;

новый гибридный компактный кроссовер — Range Rover Evoque;

подержанный гибридный компактный кроссовер — Mini Countryman;

новый гибридный большой кроссовер — Mercedes-Benz GLC;

подержанный гибридный большой кроссовер — Volvo XC90;

новый гибридный универсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;

подержанный гибридный универсал — Volkswagen Passat Estate;

новый гибридный роскошный автомобиль — Mercedes-Benz C-Class;

подержанный гибридный роскошный автомобиль — BMW 3 Series.

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