Штурм левого берега Днепра: украинский десант высадился в районе Подстепного 31.08.2023, 10:38

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ВСУ все ближе подбираются к Олешкам.

Украинский десант высадился на северо-западе от Подстепного на левом берегу Херсонщины. Накануне российские военкоры сообщили о том, что украинский десант присутствует не только на островах в дельте реки Днепр, не только в районе дач возле Антоновского моста, но и очень близко подошел к Подстепному, передает dialog.ua.

Z-канал «Рыбарь» сообщает, что украинские защитники не просто высадились в районе Подстепного, но и организовали там свою линию снабжения. Более того, готовятся перебрасывать на этот участок еще и минометы.

Более того, не стоит забывать, что украинский десант постоянно присутствует на островах в дельте Днепра, а также в районе дач и Казачьих Лагерей, а значит ВСУ все ближе и ближе к оккупированным Олешкам.

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