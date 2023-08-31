«Ник и Майк»: Путин позвонил Лукашенко с претензиями после ударов по аэропорту в Пскове 2 31.08.2023, 11:01

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Разговор настроения диктатору не прибавил.

Вчерашний звонок Путина Лукашенко был не только, чтобы поздравить с днем рождения, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Атака беспилотниками аэропорта в Пскове, стоившая по меньшей мере четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 (два подтверждены на спутниковых снимках), после анализа всех возможных версий стала возможной благодаря их пролету вдоль границы Беларуси и России. Таким образом окурок не только подпортил «праздник», но и установил, что синепалый родился-таки 30 августа.

Неприятный разговор о беспилотниках был не единственным «подарком». Разъяснения ультиматума, а также дальнейший просчет дальнейших перспектив позволяет сделать неутешительные прогнозы.

В Польше 15 октября парламентские выборы. На день выборов назначили еще и референдум, одним из пунктов которого является судьба забора на границе с Беларусью.

Вопрос появился не просто так. В сентябре ожидается обострение ситуации на границе.

Решение закрыть границу принято. Будет это сделано быстро или постепенно - зависит от синепалого. Будет кризис — опустится резко. Останется все, как есть — вагнеры в Беларуси, а нелегальные мигранты на границе — закроется медленно.

Когда закроется железная дорога, будет возможность изменить баланс. Изменение баланса можно представить предвыборной победой и повысить рейтинги.

Как мы писали, синепалому нужны встречи и на Западе, и на Востоке. Время идет, а их нет. Вчерашний телефонный разговор хорошего настроения не прибавил. Суетиться нужно быстрее. Тем более, что из Украины приходят все более оптимистичные новости.

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